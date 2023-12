One Group setzt Zinszahlungen für vier ProReal-Emissionen aus

Das geht aus einem Schreiben des Unternehmens an die Vertriebspartner hervor. Die betroffenen Kunden würden in den nächsten Tagen schriftlich durch die jeweilige Emittentin informiert.

„Angesichts einer herausfordernden Marktlage, die vor allem durch die Zins- und Inflationsentwicklung zu einem sprunghaften Anstieg der Finanzierungskosten geführt hat, stehen die Immobilienmärkte derzeit unter erheblichem Druck“, heißt es in dem Schreiben der One Group. Das habe zum einen die Stagnation der Immobilienmärkte und zum anderen rückläufige Immobilienpreise zur Folge. Durch diese Entwicklungen sei die Transaktions- sowie Finanzierungsaktivität in weiten Teilen des Marktes fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Der Markt befinde sich in einer massiven Korrekturphase.

„Aus diesem Grund führen wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern eine umfassende Risikoanalyse des Portfolios durch und kommen damit vor dem Hintergrund der herrschenden Marktlage unserer Sorgfaltspflicht nach“, so die Erklärung. Die Analyse soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Die One Group gehört zu dem Immobilienkonzern Soravia aus Österreich und und trägt mit den Emissionen zur Finanzierung von Soravia-Projekten bei.

Portfolioschwachstellen identifizieren

Ziel der Analyse ist demnach, mögliche Portfolioschwachstellen in einzelnen Projektgesellschaften rechtzeitig zu identifizieren. Zu den möglichen Maßnahmen zählen nicht nur die Prüfung der vorzeitigen Verwertung von Assets, sondern auch andere Optionen zur Verbesserung der Liquidität, um in der aktuellen Marktphase handlungsfähig zu bleiben und auch um gemeinsam Marktchancen, die sich gerade durch die aktuelle angespannte Bewertungslage ergeben, in Zukunft effizient nutzen zu können, heißt es. „Damit verfolgen wir das Ziel, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektportfolios zu erhalten. Unsere oberste Priorität gilt dem Interesse unserer Anleger und der Fortführung der erfolgreichen ProReal-Serie“, so das Schreiben.

Demnach werden bei folgenden Emissionen die Zinszahlungen des vierten Quartals 2023 bis zum Vorliegen der vollständigen Ergebnisse der Portfolioanalyse ausgesetzt:

ProReal Deutschland 7

ProReal Deutschland 8 – Exklusives Folgeangebot

ProReal Europa 9

ProReal Europa 10

Angesichts dieser Situation habe sich One Group zudem gezwungen gesehen, keine weiteren Zeichnungen von Investitionsangeboten der folgenden Emittentinnen anzunehmen:

ProReal Deutschland 7 – Exklusives Folgeangebot

ProReal Private 10

ProReal Private 11

ProReal Secur 3

ProReal Secur 4

Eine Stellungnahme zur Zukunft des weiteren Vertriebs des Ende November gestarteten Publikums-AIFs ProReal Europa 11, der anders konzipiert ist als die Schuldverschreibungen, liegt noch nicht vor.