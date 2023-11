Allianz Direct und ING kooperieren

Der Online-Versicherer der Allianz Gruppe Allianz Direct geht eine Partnerschaft mit der ING in den Niederlanden ein. Im Zuge der Kooperation soll kleinen und mittelgroßen Unternehmen sowie Einzelunternehmern Zugang zu einer breiten Palette von Allianz Direct Business-Versicherungsprodukten angeboten werden. Vertriebsstart ist ab Mitte 2024 auf den digitalen Plattformen von ING.

Ab Mitte 2024 werden die Policen schrittweise eingeführt. Den niederländischen Kunden werden bei ING zunächst Kfz-, Transporter-, Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherungen angeboten. Der Abschluss der Allianz Direct-Versicherung erfolgt vollständig digital, schnell und einfach über die App oder die Website von ING.

„Die Partnerschaft mit ING ist ein großer Schritt auf dem Weg, unsere Produkte und Dienstleistungen einem breiteren Publikum in ganz Europa zugänglich zu machen“, sagt Philipp Kroetz, CEO von Allianz Direct. Mit der ING, der führenden digitalen Bank in den Niederlanden, habe man einen starken strategischen Partner gefunden, um dies zu ermöglichen. „Gemeinsam werden wir die wettbewerbsfähigste digitale Lösung anbieten, mit erstklassigen Produkten, kompetitiven Tarifen, einem hervorragenden Kundenerlebnis und führenden technologischen Fähigkeiten“, so Kroetz weiter.

Laut Allianz ist die Entwicklung eines „execution only“-Versicherungsangebot im Bancassurance-Kanal eine Herausforderung. Gleichzeitig hofft der Versicherer durch die Zusammenarbeit mit der ING den Marktansatz der Allianz im Segment der kleinen Unternehmen in den Niederlanden stärken.