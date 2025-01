Primus Valor Fonds zahlt auf einen Schlag die Hälfte des Kapitals aus

Damit summiert sich die Gesamtauszahlung des Fonds auf mittlerweile 189 Prozent der Einlage (ohne Agio), teilt Primus Valor mit. Die Erhöhung der Auszahlung resultiere insbesondere aus dem profitablen Verkauf von Immobilien an den Standorten Kassel, Kaufungen und Steinau an der Straße. Auch ein Objekt in der Grünen Straße in Schwerin wurde demnach erfolgreich veräußert.

Der G.P.P.4 wurde zwischen September 2010 und August 2012 platziert und hat das Kapital in Bestandswohnimmobilien mit dem Ziel investiert, die Objekte zu optimieren und baulich auf­zuwerten, um die Mieteinnahmen und den Wert zu steigern.

Der Fonds hatte bereits 2024 Auszahlungen von insgesamt 50 Prozent der Einlage an die Investoren geleistet. Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG, kündigt an, „dass im noch jungen Jahr 2025 weitere Auszahlungen für unsere Anleger des Fonds Nr. 4 zu erwarten sind.“