Primus Valor kauft erstes Wohnungs-Portfolio für Fonds ICD 12 R+

Der Immobilienfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) des Asset Managers Primus Valor hat den Ankauf eines Immobilien-Portfolios in Solingen, Nordrhein-Westfalen, abgeschlossen. Die Konditionen sind besser als erwartet.

Die drei insgesamt 3.400 Quadratmeter großen Liegenschaften bieten 44 Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten in Gehdistanz zum Hauptbahnhof des 160.000 Einwohner großen Oberzentrums, teilt Primus Valor mit. Der Kaufpreis exklusive Nebenkosten beträgt 4,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Preis von rund 1.320 Euro pro Quadratmeter.

„Der Kauf eines attraktiven Immobilienportfolios in zentraler Lage von Solingen unterstreicht, dass unser Investmentansatz auch im aktuellen Marktumfeld erfolgreich ist“, betont Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG. „Das neue Immobilienportfolio in Solingen vereint einen attraktiven Ankaufspreis unterhalb aktueller Schätzungen von Gutachtern mit einer soliden Substanz und einer guten Lage und bietet darüber hinaus Potenziale für Renditesteigerungen“, so Grundler.

Aktuell sind die Immobilien der Mitteilung zufolge zu Mietpreisen zwischen 6,89 und 7,21 Euro je Quadratmeter im Monat vermietet. Das aktuelle Marktniveau liege in Solingen aktuell jenseits von zehn Euro. Trotz des guten Gesamtzustands aller drei Liegenschaften werde der ICD 12 R+ in den kommenden Jahren in ein umfassendes Wärmekonzept investieren und sowohl bei Heizungsanlagen als auch der Gebäudedämmung ansetzen.

Konditionen teilweise besser als im Best-Case-Szenario

„Da energetische Sanierungen einen positiven Einfluss auf die Nebenkosten haben und wir im Mittel eine Mietanpassung auf 8,50 Euro anstreben, gehen wir davon aus, dass die bestehenden Mieter die hohe Wohnqualität im Herzen Solingens auch weiterhin schätzen“, so Grundler. Neben der energetischen Sanierung plant der ICD 12 R+ außerdem eine Umwidmung von Gewerbe- in Wohnflächen.

Der aktuelle Immobilienmarkt sei weiter gezeichnet von einem hohen Zinsniveau, steigenden Mieten und teils rückläufigen Immobilienpreisen. Nun sei der Kauf des Immobilien-Portfolios sechs Prozent unterhalb des Gutachterwerts, der die aktuelle Marktlage bereits berücksichtigt habe, gelungen.

„Die Konditionen sind teilweise sogar besser, als wir in unserem Best-Case-Szenario im vergangenen Herbst erwartet hatten“, sagt Grundler. „Für professionelle Marktteilnehmer bieten sich, wie erwartet, aktuell vereinzelt sehr gute Einstiegsmöglichkeiten.“ Primus Valor werde den Markt auch weiterhin „mit Expertise und Geduld“ begleiten, um weitere antizyklische Investitionsmöglichkeiten auszumachen.