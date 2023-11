Primus Valor kauft weitere Wohnungen für zwei Fonds

Der ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+) erwarb im nordrhein-westfälischen Rheine eine Liegenschaft mit 2.739 Quadratmetern Wohnfläche und 35 Wohneinheiten. Der ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) kaufte in Viernheim eine Liegenschaft mit 2.188 Quadratmegtern Gesamtfläche und 43 Wohneinheiten, teilt Primus Valor mit.

„Beide Ankäufe erfolgten jeweils deutlich unter dem aktuellen Gutachter-Wert und in vielversprechenden Lagen. Das unterstreicht, dass der Markt für Wohnimmobilien antizyklischen Investoren aktuell attraktive Konditionen bietet“, erklärt Primus-Valor-Vorstand Gordon Grundler.

Das Mittelzentrum Viernheim liegt nord-östlich von Mannheim in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Liegenschaft, die der ICD 12 R+ dort erworben hat, umfasst 43 Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit, sowie 27 Garagen und Stellplätze. Im Zuge einer bereits geplanten Sanierung sollen Maßnahmen an Haustüren, Dächern und Balkonen erfolgen. Ziel ist es, die Miet-Einnahmen binnen 6,5 Jahren um rund 20 Prozent zu steigern, so Primus Valor. Der Kaufpreis für die Liegenschaft in Viernheim liegt exklusive Kaufnebenkosten bei knapp über vier Millionen Euro.

Drei Ankäufe in drei Monaten

Das vom ICD 11 R+ erworbene Portfolio in Rheine bietet ausschließlich Wohnraum und umfasst zusätzlich 17 Garagen. Der Sanierungsplan sieht hier Dämmmaßnahmen sowie eine neue Heizungsanlage vor. Das Mietpotenzial liegt nach Sanierungen binnen 6,5 Jahren bei rund 25 Prozent. „Die Liegenschaft in Rheine kombiniert einen attraktiven Kaufpreis mit einem vielversprechenden Entwicklungspotenzial. Wir sind überzeugt davon, dass die geplanten Maßnahmen darüber hinaus einen signifikant positiven Einfluss auf die Miet-Nebenkosten haben, was die Wohnungen noch attraktiver macht“, so Grundler. Der Kaufpreis für das Portfolio in Rheine beträgt exklusive Nebenkosten gut 2,7 Millionen Euro.

Mit den beiden Liegenschaften in Viernheim und Rheine haben Immobilien-AIF der Primus Valor AG innerhalb von drei Monaten drei Ankäufe umgesetzt. „Auch wenn etwa der Markt für Büroimmobilien noch immer unter Druck steht und die allgemein unsichere Lage die aktuellen Nachrichten bestimmt, ergeben sich bei Wohnimmobilien vermehrt Chancen“, erklärt Grundler.