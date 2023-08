Project Immobilien Gruppe rutscht in die Insolvenz

Die Nürnberger Immobiliengesellschaften Project Immobilien Management GmbH und Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH haben am Mittwoch (9. August) Insolvenz angemeldet. Heute (11. August) kam noch die Project Immobilien Projektentwicklungs GmbH hinzu. „Die Holding-Gesellschaft der Gruppe Project Real Estate AG wird ebenfalls kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun.

Demnach hat das zuständige Amtsgericht aus der Kanzlei Rechtsanwalt Volker Böhm und Rechtsanwältin Dr. Elske Fehl-Weileder als vorläufige Insolvenzverwalter bestellt. Die vorläufigen Insolvenzverwalter machen sich zurzeit in Gespräch mit dem Management ein Bild der Lage, heißt es. Betroffen sind demnach insgesamt rund 260 Mitarbeiter.

Der Geschäftsbetrieb der Unternehmen werde nach dem Insolvenzantrag fortgeführt. Parallel prüfen Fehl-Weileder und Böhm die Sanierungsoptionen und ob die Bauprojekte fortgeführt werden können. Anschließend werden sie zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Sanierung der Unternehmen einleiten, so ihre Ankündigung.

Zurzeit rund 60 Immobilienprojekte

Die Geschäftstätigkeit der Project Immobilien-Gruppe umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zurzeit betreut die Gruppe bundesweit rund 60 Immobilienprojekte. Ein wichtiger Grund für die Insolvenz sind der Kanzlei zufolge die enorm gestiegenen Baukosten infolge des Ukrainekrieges. „Dabei war es nicht möglich, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben“, so die Information.

Finanziert werden die Projekte zum großen Teil von Fonds der Project Investment Gruppe aus Bamberg. Diese ist formal unabhängig von der Project Immobilien Gruppe, aber über den Gesellschafterkreis und vor allem in Bezug auf die Projekte in ihren Fonds eng verbunden. Beide Gruppen kooperieren schon seit 1995, also seit über 25 Jahren.

Auf der Website von Project Investment heißt es lediglich: „Hiermit möchten wir darüber informieren, dass am Mittwoch, den 9. August 2023, bei unserem Asset Manager, der Project Immobilien Gruppe (Nürnberg), Anträge auf Regelinsolvenz für die Tochtergesellschaften Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH und Project Immobilien Management GmbH gestellt wurden. Weitergehende Informationen und Auskünfte hierzu können momentan nicht erteilt werden, folgen jedoch, sobald sie vorliegen. In der Zwischenzeit möchten wir darum bitten, von Anfragen und Rückfragen abzusehen. Vielen Dank.“

Vertrieb Metropolen 22 wohl eingestellt

Nach verschiedenen Berichten wurde der Vertrieb des aktuellen Fonds Metropolen 22 mit sofortiger Wirkung eingestellt. Eine andere Entscheidung wäre wohl auch kaum möglich.

Die konkreten Folgen für die einzelnen Project-Fonds sind insofern noch offen, dürften aber gravierend sein. Zwar finanzieren sich die Fonds grundsätzlich nur mit Eigenkapital, aber wenn begonnene Projekte nun nicht oder nur mit erheblichen Mehrkosten abgeschlossen werden können, dürften entsprechende Einbußen nicht zu vermeiden sein. Zudem lassen sich ohnehin angesichts der allgemeinen Marktentwicklung des vergangenen Jahres selbst bei einer planmäßigen Fertigstellung die ursprünglich kalkulierten Verkaufspreise vielleicht nicht mehr in jedem Fall durchsetzen.

Auch die vorläufigen Insolvenzverwalter bitten um Geduld. „Aufgrund der komplexen Struktur der Unternehmensgruppe werden die notwendigen Prüfungen einige Zeit in Anspruch nehmen“, kündigen sie an. Die Gläubiger werden deshalb gebeten, bis auf weiteres von Anfragen abzusehen. „Sobald belastbare Informationen vorliegen, werden die Gläubiger unmittelbar unterrichtet.“