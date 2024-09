Sachwerteverband VKS gewinnt weiteres Mitgliedsunternehmen

Die Deutsche Fondsimmobilien (DFI) ist eine Gruppe verbundener Unternehmen, die unterschiedliche Aufgaben im Wertschöpfungsprozess von geschlossenen Wohnimmobilienfonds wahrnimmt, teilt der VKS mit. Kern der Gruppe ist die 2021 gegründete DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG, ein Emissionshaus mit Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Seit Markteintritt hat DFI zwei geschlossene Wohnimmobilienfonds Deutschland für Privatanleger und einen offenen Spezial-AIF lanciert.

„Wir wollen dem Anleger die Möglichkeit schaffen und erhalten, in eine vergleichsweise sichere Assetklasse diversifiziert zu investieren, die einen attraktiven laufenden Ertrag abwirft. Dazu gehört auch ein Eintreten für die Belange unserer Branche gegenüber Politik, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit“, sagt Vorstand Mark Münzing, der DFI gemeinsam mit Matthias Ungethüm und Thomas Heinisch führt. „Wir bringen die Perspektive eines jungen, mittelständischen Spezialanbieters in den VKS“, so Münzing.

„Anspruch, die gesamte Branche zu vertreten“

Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS: „Wir haben den Anspruch, nicht nur die großen, etablierten Initiatoren, sondern die gesamte Branche zu vertreten und freuen uns daher auch über den Zugang der DFI, einer jungen, engagierten und auf Wohnimmobilienfonds spezialisierten Unternehmensgruppe.“ Den Angaben zufolge gehören dem 2019 gegründeten VKS damit aktuell 20 Unternehmen an. Die DFI-Gruppe wird auch auf dem 3. VKS Sachwert Kongress am 17. und 18. September 2024 in Frankfurt/Main vertreten sein.