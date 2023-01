SDK und SDK Stiftung spenden über 100.000 Euro für soziale Zwecke

Der Ukraine-Krieg hat massive Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln ausgelöst. Die Verwerfungen spüren gerade soziale Einrichtungen. Und sind mehr denn je auf finanzielle Hilfen angewiesen. Die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) und die eigens für diesen Zweck gegründete SDK Stiftung haben im vergangenen Jahr über 100.000 Euro für Organisationen gespendet, die Menschen in Not unterstützen.

„Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Deshalb liegt uns viel daran, soziale Einrichtungen zu unterstützen, die sich für Menschen engagieren, die keinen Zugang zu hinreichender Gesundheitsversorgung haben. So wollen wir zu einer gesunden bzw. gesünderen Gesellschaft beitragen – und zwar langfristig. Dies hat neben dem sozialen also auch einen starken Nachhaltigkeitsaspekt“, so Benno Schmeing, Betriebsvorstand bei der SDK und zugleich Kuratoriumsvorsitzender der SDK Stiftung.

„Wir in Deutschland im Allgemeinen und wir bei der SDK im Speziellen haben die anhaltende Pandemie und auch die anderen Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland momentan stehen, bislang gut überstanden. Dafür sind wir dankbar. In diesem Kontext war es uns daher sehr wichtig, etwas für Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht wie uns.“

Ukraine-Hilfe und weitere Unterstützung für Ärzte der Welt

An die Organisation Ärzte der Welt e. V. hat die SDK deshalb 25.000 Euro explizit für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung gespendet. Ärzte der Welt ist ein Netzwerk, welches sowohl international in Kriegs- und Krisengebieten als auch in Deutschland Menschen medizinisch und psychologisch betreut.

Die Zusammenarbeit von SDK und Ärzte der Welt währt nun bereits über ein Jahrzehnt. Neben einer jährlichen Spende von 10.000 Euro von der SDK Stiftung für die kontinuierliche Unterstützung ihrer Arbeit erhielten Ärzte der Welt im vergangenen Jahr noch weitere Zuwendungen von der SDK. So konnten SDK-Kundinnen und -kunden auch 2022 wieder durch einen Spendenbeitrag von einem Euro beim Abschluss der Auslandsreisekrankenversicherung dazu beitragen, Menschen in Not medizinisch zu versorgen. Auf diese Weise kam ein Betrag von mehreren hundert Euro zusammen, der dann noch von der SDK aufgestockt wurde.

Spenden statt Geschenke und Flohmarkt für gute Zwecke

Außerdem hatte der SDK-Vertrieb zugunsten sozialer Zwecke auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken an Vertriebspartner verzichtet und das entsprechende Budget gespendet. Ärzte der Welt erhielten dadurch zusätzliche 3.500 Euro. Durch diesen Verzicht auf materielle Geschenke profitierten noch weitere Einrichtungen. So konnten sich das Arztmobil Hamburg und der Verein herzkranke Kinder e. V. über jeweils 2.000 Euro aus dem Maklervertrieb freuen, das Kinderschutzzentrum Stuttgart über 1.500 Euro aus dem Ausschließlichkeitsvertrieb.

Darüber hinaus erhielt das Kinderschutzzentrum weitere 3.000 Euro aus dem sogenannten Spendenflohmarkt der SDK. Anlässlich des Umzugs in die neue Hauptverwaltung am Raiffeisenplatz 11 hatte die SDK überschüssiges Mobiliar an Mitarbeitende gegen Spenden für gute Zwecke weitergegeben.

Das Spendenziel hatten die Mitarbeitenden selbst ausgewählt: Die Stiftung It‘s for Kids. Sie leitet als Spendenorganisation ihre Spendeneinnahmen bundesweit direkt an verschiedene Kinderhilfsprojekte weiter. Der so zusammengekommene Betrag von insgesamt rund 6.600 Euro wurde durch It’s for Kids auf 9.000 Euro aufgestockt und zu gleichen Teilen an das Kinderschutzzentrum, das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart sowie die Tour Ginkgo verteilt.

Herzensangelegenheit: Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Tour Ginkgo ist bereits seit langen Jahren Partner der SDK und der SDK Stiftung. Die wohltätige Radveranstaltung, die von der Christiane-Eichenhofer-Stiftung organisiert wird, engagiert sich seit 30 Jahren im Raum Süddeutschland für schwerstkranke Kinder und deren Familien. Sie erhält durch die Patenschaft der SDK Stiftung jährlich 8.000 Euro. Zudem richtete der Krankenversicherer im vergangenen Sommer einen der Tourstopps aus; hierbei überreichten die Filialdirektoren Erich Philipp und Lukas Dragowski zusammen mit Betriebsvorstand Schmeing weitere Schecks in Höhe von 4.000 bzw. 1.000 Euro im Namen des Außendienstes der Filialdirektionen Stuttgart und Bayern.

„Gerade die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen liegt uns am Herzen und soll ein Schwerpunkt der zukünftigen Stiftungsarbeit sein, denn so können wir nachhaltig etwas für die Gesundheit unserer Gesellschaft bewirken“, sagt Linda Schempp, die bei der SDK die Organisation und Umsetzung der Stiftungsaktivitäten verantwortet. Vor diesem Hintergrund unterstützt die SDK Stiftung mit ihrem Projekt „Gesunde Kita/Grundschule“ Fellbacher Kindertageseinrichtungen und Grundschulen mit Obst- und Spielekisten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Apropos nachhaltig: Die Vertriebsmarke der SDK im Kompositbereich, SDK NEVA, spendete 1.000 Euro an die Aktionsgemeinschaft Artenschutz e.V., kurz AGA. Die AGA setzt sich international für den Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten ein und ist dabei auch sehr aktiv im Bereich der Umweltbildung, um Kindern und Jugendlichen den bewussten Umgang mit der Natur zu vermitteln.