Seltene Erden & Co.: Das Kokain der Industrie

Seltene Erden und Technologiemetalle sind essenzielle Rohstoffe, die als Grundlage für nahezu jede technologische Innovation dienen – von Quantencomputern über erneuerbare Energien bis hin zu Human Robotics. Doch obwohl sie unverzichtbar für Fortschritt und Innovation sind, werden diese Elemente nicht an Börsen gehandelt, sodass bisher nur wenige Marktteilnehmer das Geschehen bestimmen. Diese seltenen Metalle sind bereits Teil eines Rohstoffkrieges, der bisher zwischen China und den USA geführt wird.

Denn die Mächtigen wissen: Wir befinden uns am Beginn eines entscheidenden Wendepunktes, eines „Rohstoffzyklus“, der sich mit einem technologischen Superzyklus bedingt und verstärkt – Zeit, darüber ein Buch zu schreiben.

Zwei globale Trends treffen jetzt aufeinander:

Ein bevorstehender Technologiesuperzyklus …

Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI), Motorik und Sensorik im Bereich der Human Robotics sowie die Technologie des Quantencomputers entfachen eine nie da gewesene Nachfrage nach knappen Hightechmetallen. Hinzu kommt der Umstieg auf erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge. Währenddessen explodiert auch die Nachfrage in rüstungsrelevanten Industrien. Der neue Technologiesuperzyklus könnte Grundlage für ein enormes Produktivitätswachstum sein – zumindest aber Grundlage für einen Nachfrageschub bei Seltenen Erden und Technologiemetallen.

… kollidiert mit einem stagnierenden Angebot

Die vergangenen Jahre haben eines deutlich gezeigt: Es wurde zu wenig in Minen, Raffinerien und die Rohstoffgewinnung investiert. Experten schätzen, dass wir mindestens 300 Milliarden Dollar und 15 bis 18 Jahre benötigen werden, um die Produktionskapazitäten auf die steigende Nachfrage vorzubereiten. Dabei dominieren Rohstoffe aus China den globalen Markt – eine Abhängigkeit, die immer stärker zu spüren ist, da Exportkontrollen und geopolitische Spannungen zusätzliche Unsicherheiten schaffen.

Deutschland und Europa – Aufbruch oder Abstieg?

Zur Fertigstellung dieses Buches im Dezember 2024 liegt das Produktivitätswachstum in Europa, vor allem aber in Deutschland am Boden. Unser Wohlstand ist in Gefahr. Nationen, die technologische Spitzenpositionen einnehmen, werden ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Wohlstand erhalten – allen voran die USA, die, bezogen auf KI, alle weltweit relevanten Unternehmen innerhalb ihrer Landesgrenzen ansiedeln. Deutschland steht vor der Herausforderung, Anschluss zu finden. Es fehlt nicht nur an konkreten Plänen, sondern auch an leichten Zugängen zu Risikokapital, an Cluster-Strukturen, zum Beispiel bei Universitäten, und insgesamt an schnelleren Entscheidungswegen. Kaum vorhanden ist darüber hinaus auch der gesicherte Zugang zu Primärrohstoffen. Hier sind im ersten Schritt die Unternehmen, angesichts der schieren Größe der Herausforderung aber letztlich auch die Staaten gefragt.

Warum Rohstoffinvestitionen jetzt sinnvoll sind

Für Investoren ergeben sich aus der Verbindung von Superzyklus und stagnierendem Angebot einmalige Gelegenheiten. Rohstoffinvestments, insbesondere in Seltene Erden und Technologiemetalle, bieten außergewöhnliche Stabilität und langfristige Berechenbarkeit. Im Durchschnitt verlaufen diese Zyklen über 18 Jahre – ein Zeitraum, der weitaus kalkulierbarer ist als jener für viele andere Assetklassen.

Ein zusätzliches Argument für Rohstoffinvestitionen ist ihre Diversifizierungsfunktion. Sie verbessern nicht nur die Renditemöglichkeiten innerhalb eines Portfolios, sondern erhöhen auch dessen Sicherheit. Der Weg zur Unabhängigkeit von China und den USA sowie die Stabilisierung globaler Lieferketten erfordern sowohl ein Zusammenspiel aus staatlichem und unternehmerischem Engagement als auch den Einsatz von Finanzinvestoren. Als Nebeneffekt wächst mit zunehmender Liquidität auch die Gesamtattraktivität des Marktes und erleichtert Minen- und Raffineriefinanzierungen.

Eine Win-Win-Situation für alle

Mit diesem Buch – „Seltene Erden und Co.: Das Kokain der Industrie“ möchten wir nicht nur über die Risiken und Herausforderungen aufklären, sondern vor allem die Chancen hervorheben, die der Rohstoffmarkt in Verbindung mit dem technologischen Wandel bietet. Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem Investoren nicht nur Teil einer Lösung werden können, sondern gleichzeitig von einer fundamentalen Veränderung des globalen Wirtschaftsmarktes profitieren.

Denn am Ende gilt immer noch eines: Alles, was erdacht wird, braucht Rohstoffe. Lassen Sie uns gemeinsam die Voraussetzungen schaffen – für einen liquiden, attraktiven und sicheren Markt!

Die Autoren:

Andreas Kroll, seit 2006 als Finanzmarktanalyst mit Fokus auf Rohstoffe, und Andreas Pietsch, seit 2004 Sachwertspezialist mit Fokus auf Edelmetalle und Rohstoffe, gründeten 2014 die Firma Noble Elements; das engagierte Unternehmen ist inzwischen bei Technologiemetallen und Seltenen Erden einer der führenden europäischen Rohstoffhändler. 2020 gründeten sie die Plattform Finomet, ein mit Blockchain-Technologie arbeitendes Fintech-Unternehmen, das mit der digitalen Mittelverwendungskontrolle im Bereich Rohstoffinvestment neue Sicherheitsstandards für die gesamte Finanzbranche setzt.

Sie haben das sehr lesenswerte Buch „Seltene Erden & Co.: Das Kokain der Industrie“ geschrieben. In den kommenden Tagen bringen wir auf Cash.Online Auszüge dieses Buchs.