Klimaphänomen El Niño: Droht neuer Druck auf Lebensmittelpreise?

Die Wahrscheinlichkeit für ein neues El-Niño-Ereignis steigt deutlich. Das US Climate Prediction Center der NOAA sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich El Niño bereits im Sommer 2026 entwickelt und bis in den Winter 2026/27 anhält. Auch die Weltorganisation für Meteorologie rechnet mit zunehmenden Auswirkungen auf globale Wetter- und Niederschlagsmuster. Besonders über Land erwarten Experten vielerorts überdurchschnittliche Temperaturen.

Für die Wirtschaft ist das mehr als ein Wetterphänomen. El Niño verändert weltweit Temperaturen, Niederschläge und Erntebedingungen. Dadurch geraten Agrarproduktion, Lieferketten und Rohstoffpreise unter Druck. Besonders relevant ist das für Lebensmittelpreise, weil sich Wetterextreme häufig direkt auf Ernteerträge und Produktionskosten auswirken.

Historisch gingen starke El-Niño-Phasen regelmäßig mit steigenden Preisen für bestimmte Agrarrohstoffe einher. Märkte beobachten deshalb bereits jetzt sehr genau, welche Regionen besonders anfällig sein könnten.

Warum El Niño Lebensmittel verteuern kann

El Niño entsteht durch eine ungewöhnliche Erwärmung des tropischen Pazifiks. Diese verändert Luft- und Meeresströmungen weltweit und beeinflusst dadurch Wetterlagen in vielen Agrarregionen.

Die Folgen reichen von Dürren bis zu Starkregen und Überschwemmungen. In wichtigen Anbaugebieten können dadurch Ernten beschädigt oder Produktionsmengen reduziert werden. Die Europäische Zentralbank verweist darauf, dass insbesondere Agrarrohstoffe wie Reis, Zucker, Kaffee, Kakao oder Palmöl empfindlich auf starke El-Niño-Phasen reagieren können.

Steigen die Preise dieser Rohstoffe, wirkt sich das häufig zeitverzögert auf Verbraucherpreise aus. Lebensmittelhersteller, Gastronomie und Handel geben höhere Einkaufskosten oft zumindest teilweise weiter.

Hinzu kommt, dass globale Agrarmärkte bereits durch geopolitische Krisen, hohe Energiekosten und fragile Lieferketten belastet sind. Wetterbedingte Ausfälle treffen deshalb auf ein Umfeld, das ohnehin anfällig für Preisschwankungen bleibt.

Kaffee, Kakao und Reis besonders im Fokus

Besonders sensibel reagieren oft Produkte aus Regionen, die stark von Niederschlagsmustern abhängig sind. Bei Kaffee stehen vor allem Brasilien und Vietnam im Fokus. Dürren oder Hitzewellen können dort Ernten belasten und die Preise nach oben treiben.

Auch der Kakaomarkt gilt als anfällig. Bereits in den vergangenen Jahren sorgten Wetterprobleme in Westafrika für starke Preissprünge. Da Kakaoanbau stark von stabilen Wetterbedingungen abhängt, reagieren die Märkte hier besonders empfindlich auf Klimarisiken.

Bei Reis wiederum können veränderte Monsunmuster in Asien die Produktion beeinflussen. Gerade bei Grundnahrungsmitteln reagieren Märkte häufig nervös auf mögliche Engpässe, weil viele Staaten versuchen, ihre Versorgung abzusichern.

Neben klassischen Agrarrohstoffen könnten auch Obst, Gemüse und Pflanzenöle betroffen sein. Entscheidend ist dabei weniger ein einzelnes Wetterereignis als die Kombination aus Hitze, Trockenheit und gestörten Niederschlagsmustern.

Inflation könnte erneut unter Druck geraten

Für Notenbanken und Investoren ist El Niño deshalb vor allem als möglicher Inflationstreiber relevant. Nach den starken Inflationswellen der vergangenen Jahre beobachten Märkte sehr genau, ob neue externe Schocks entstehen.

Lebensmittelpreise gelten dabei als besonders sensibel, weil sie direkt auf Verbraucher wirken und die Inflationserwartungen beeinflussen können. Wenn Haushalte dauerhaft steigende Preise wahrnehmen, verändert das häufig auch Konsum- und Sparverhalten.

Ökonomen weisen allerdings darauf hin, dass der Zusammenhang nicht automatisch ist. Lagerbestände, Handelsstrukturen, Energiepreise und staatliche Eingriffe beeinflussen zusätzlich, wie stark Preissteigerungen tatsächlich ausfallen.

Dennoch zeigt die Vergangenheit, dass starke Wetterphänomene die Inflation zumindest zeitweise verstärken können – insbesondere bei ohnehin angespannten Märkten.

Lieferketten und Energie ebenfalls betroffen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen reichen deutlich über Lebensmittel hinaus. El Niño kann auch Transportwege, Industrieproduktion und Energiemärkte beeinflussen.

Niedrige Wasserstände oder Extremwetter können Lieferketten verteuern und Produktionsabläufe stören. Gleichzeitig steigt in Hitzewellen häufig die Stromnachfrage durch Klimaanlagen und Kühlung.

In einigen Regionen können zudem Probleme bei der Wasserkraft entstehen, wenn Niederschlagsmengen stark schwanken. Dadurch geraten Stromversorgung und Energiepreise zusätzlich unter Druck.

Unternehmen müssen deshalb nicht nur Rohstoffpreise, sondern zunehmend auch wetterbedingte Produktions- und Logistikrisiken berücksichtigen.

Bedeutung für Anleger

Für Anleger wird El Niño damit zu einem relevanten Makro-Thema. Besonders im Fokus stehen Agrarrohstoffe, Lebensmittelhersteller, Konsumgüterkonzerne, Energieunternehmen sowie Versicherer und Rückversicherer.

Entscheidend ist dabei weniger das Wetterphänomen selbst als die Frage, welche Unternehmen steigende Kosten weitergeben können und wie robust Lieferketten organisiert sind. Firmen mit hoher Preissetzungsmacht gelten dabei oft als widerstandsfähiger.

Der mögliche Einfluss von El Niño zeigt erneut, wie stark Klima, Inflation und Kapitalmärkte inzwischen miteinander verflochten sind.