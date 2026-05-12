Seniorenwohnen im Wandel: Zwischen Selbstständigkeit und Pflegebedarf

Die aktuelle Marktanalyse der ImmobilienResearch Vornholz GmbH von Prof. Dr. Günter Vornholz widmet sich den Strukturen und Perspektiven des Wohnens im Alter. Im Fokus stehen demografische Trends, die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit sowie die Rolle staatlicher Eingriffe. Die Untersuchung zeigt, dass sich die Nachfrage insgesamt stabil entwickelt, jedoch innerhalb der Altersgruppen deutliche Unterschiede bestehen.

Ein zentraler Einflussfaktor bleibt demnach die demografische Entwicklung. Während sie die Nachfrage grundsätzlich stützt, führt sie zugleich zu einem wachsenden Fachkräftemangel im Pflegebereich. Dieser entwickelt sich zunehmend zu einer strukturellen Herausforderung für Anbieter und Investoren.

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Allerdings war dieser Anstieg vor allem durch staatliche Reformen bedingt. Für die kommenden Jahre rechnet die Studie nur noch mit einem moderaten Wachstum.

Nachfrage hängt stark von Einkommen und Pflegebedarf ab

Ein weiterer Faktor ist die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. Sie führt zu einer differenzierten Nachfrage nach Wohnformen im Alter. Je nach finanziellen Möglichkeiten und Pflegebedarf variieren die Präferenzen deutlich.

Grundsätzlich lassen sich die Wohnangebote nach dem Pflegebedarf der Bewohner einordnen. In der Praxis sind die Übergänge jedoch fließend, wodurch eine klare Abgrenzung der einzelnen Segmente häufig schwierig ist.

Die mit Abstand wichtigste Wohnform bleibt die eigene Wohnung. Rund 95 Prozent der Senioren leben weiterhin in ihrem bisherigen Zuhause. Der zunehmende Bau barrierearmer und altersgerechter Wohnungen unterstützt diese Entwicklung zusätzlich.

Service-Wohnen gewinnt als Nischenmarkt an Dynamik

Parallel dazu wächst der Markt für serviceorientierte Wohnformen. Dazu zählen unter anderem betreutes Wohnen, Service-Wohnen und Seniorenresidenzen. Diese Angebote richten sich vor allem an ältere Menschen mit geringem Pflegebedarf, die Selbstständigkeit mit einem gewissen Maß an Sicherheit verbinden möchten.

Der Pflegesektor profitiert grundsätzlich von der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen. Allerdings beeinflussen staatliche Regulierung, Pflegepolitik und Finanzierungsfragen die Entwicklung maßgeblich. Diese Faktoren bestimmen sowohl die Angebotsstruktur als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Auch auf dem Investmentmarkt bleiben Pflegeimmobilien ein spezielles Segment. Sie bieten eine risikoadäquate Rendite, unterscheiden sich jedoch je nach Nutzungskonzept deutlich.

Renditeunterschiede zwischen Wohnformen

Im Vergleich zu vollstationären Pflegeheimen erzielen klassische Seniorenwohnangebote in der Regel geringere Renditen. Gegenüber traditionellen Wohnimmobilien können sie jedoch einen Renditeaufschlag bieten, so die Studie.

Damit positionieren sich Pflegeimmobilien und Seniorenwohnen weiterhin als Nischenprodukte mit spezifischem Chancen-Risiko-Profil. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von demografischen Trends, politischen Rahmenbedingungen und der Finanzierung des Pflegesystems ab.