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Heizungsgesetz: ZIA warnt vor Risiken für Gewerbeimmobilien

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Iris Schöberl, ZIA
Foto: ZIA/Laurence Chaperon
Iris Schöberl, ZIA-Präsidentin.

Der Immobilienverband ZIA sieht im Entwurf zum Gebäudemodernisierungsgesetz für Gewerbeimmobilien erhebliche Umsetzungsrisiken und warnt vor Gefährdung des Klimapfads des Gebäudesektors insgesamt.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) erkennt im Entwurf zum Gebäudemodernisierungsgesetz wichtige Ansätze zur Umsetzung der europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD), heißt es in einer Mitteilung des Verbands. „Umsetzung bei Gewerbeimmobilien tragfähig und leistbar gestalten“, fordert er jedoch.

Der Verband unterstütze bei der Umsetzung der EPBD-Vorgaben für Nichtwohngebäude die grundsätzliche Zielrichtung und zentrale praxisnahe Ansätze – etwa bei der Gebäudeautomation, den Mindesteffizienzstandards oder der Ladeinfrastruktur. „Entscheidend ist jedoch, dass die Umsetzung insgesamt wirtschaftlich tragfähig und praktisch leistbar bleibt“, so der ZIA.

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Insbesondere die straffen vorgesehenen Zeitpfade und die hohen wirtschaftlichen Kosten für die Transformation des Gebäudesektors stehen aus Sicht der Immobilienwirtschaft „noch nicht im Einklang mit den realen Planungs-, Investitions- und Sanierungszyklen in bestehenden Portfolios“. 

Klimapfad des Gebäudesektors insgesamt gefährdet

Mit der Öffnung des Gesetzes für fossile Heizungsoptionen und dem fehlenden Enddatum für den Betrieb von Öl- und Gasheizungen sieht der Verband das Risiko, dass Investitionen „anderer Marktteilnehmer“ in nicht nachhaltige Heizungssysteme dazu führen, dass die Anforderungen für den gesamten Gebäudesektor nach 2030 verschärft werden. 

„Wichtig ist, dass mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz nicht zugleich der Anspruch auf einen klaren, verlässlichen und systemisch eingebetteten Transformationspfad aufgegeben wird. Sollten die Klimaziele verfehlt werden, darf dies später definitiv nicht zulasten der professionellen Immobilienwirtschaft gehen, die bereits besonders umfassend in die Transformation investiert hat“, so Iris Schöberl, ZIA-Präsidentin.

DAS SAGT DIE REDAKTION

Stefan Löwer
Stefan Löwer Ressortleiter Sachwertanlagen & Immobilien, Ressortleiter Finanzberater

Der ZIA hat recht: Wer früh investiert, darf später nicht der Dumme sein. Trotzdem kommt die implizite Forderung nach einem verbindlichen Enddatum für fossile Heizungen ausgerechnet von einem Immobilienverband etwas überraschend.

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