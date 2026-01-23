Newsletter
Podcast
Videos
Suche

INP-Fonds erreichen positive Abweichung von Prognosen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Pflegeimmobilien
Foto: ChatGPT
Bis heute hat die INP-Gruppe mehr als 1,3 Milliarden Euro in 111 Sozial- und Gesundheitsimmobilien investiert.

Der Performance-Bericht 2024 der INP-Gruppe gibt Einblick in die Entwicklung des Fonds- und Immobilienportfolios. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen zeigt sich das Ergebnis teilweise besser als prognostiziert.

Mit dem Performance-Bericht 2024 dokumentiert der Fondsinitiator und Asset Manager INP die Entwicklung seines Fonds- und Immobilienportfolios. Die Berichterstattung umfasst sowohl aggregierte Leistungskennzahlen auf Ebene der Kapitalverwaltungsgesellschaft INP Invest GmbH als auch detaillierte Soll-Ist-Vergleiche der einzelnen Publikumsfonds und Informationen zu den offenen Spezial-AIF.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bis heute hat die INP-Gruppe mehr als 1,3 Milliarden Euro in insgesamt 111 Sozial- und Gesundheitsimmobilien an bundesweiten Standorten investiert. Für das Portfolio der 26 Publikumsfonds ergibt sich zum Stichtag 31. Dezember 2024 bei Auszahlungen, Tilgung und Liquiditätsreserve eine positive Gesamtabweichung von plus 0,81 Prozent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen. Bezogen auf das Eigenkapital der Anleger beträgt die Abweichung plus 1,76 Prozent.

Matthias Bruns, Vertriebsvorstand der INP Holding AG, ordnet die Entwicklung vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre ein: „Wir sind sehr stolz auf das Erreichte. Nach den für Eigentümer und Betreiber von Pflegeimmobilien besonders herausfordernden Jahren 2022 und 2023, hauptsächlich bedingt durch Kostensteigerungen und gestiegene Kapitalmarktzinsen, ist in den letzten zwei Jahren wieder eine zunehmende Belebung im Transaktionsmarkt spürbar.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/inp-fonds-erreichen-positive-abweichung-von-prognosen-710462/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.