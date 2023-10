So wichtig wie nie: Passender Versicherungsschutz für Gewerbetreibende

Gewerbetreibende sind derzeit in besonders anspruchsvollen Zeiten aktiv. Wirtschaftliche Verwerfungen, hohe Preise für Energie und Lebenshaltung sowie Lieferengpässe verschärfen die ohnehin nicht unerhebliche Risikosituation – gerade für kleine und mittelständische Betriebe. Ein passender Versicherungsschutz ist daher heute wichtiger denn je, um das dauerhafte Bestehen des Unternehmens abzusichern.

Einem Elektroinstallateur unterläuft bei seiner Arbeit ein Fehler und es kommt in der Folge zu einem Gebäudebrand. Bei einem Unwetter sorgt eindringendes Schmutzwasser aus der Kanalisation zu Schäden an mehreren Maschinen und am Material eines Betriebs – neben dem Sachschaden steht die Produktion. Das Finanzamt fordert eine hohe Steuernachzahlung der Fall landet vor Gericht. Ein Kunde begleicht seine Rechnung nicht und legt gegen den Mahnbescheid Widerspruch ein… Allein diese wenigen Szenarien zeigen deutlich, welches Umfeld den Arbeitsalltag von Gewerbetreibenden prägt. Wie gut ist es daher, wenn ein Betrieb durch passende Versicherungen umfangreich gegen solche Risiken abgesichert ist. Denn die wirtschaftliche Situation von kleinen und mittleren Unternehmen ist derzeit ohnehin stark angespannt.

Passgenaue Versicherungslösungen fürs Gewerbe

Eine unverzichtbare Absicherung ist die Betriebshaftpflichtversicherung. Sie schützt vor Schadenersatzansprüchen Dritter und kann je nach Branche durch weitere wichtige Einschlüsse ergänzt werden, wie etwa Nachbesserungsbegleitschäden. Ein Beispiel hierfür: Ein Heizungsbauer hat Wasserleitungen verlegt und aufgrund einer notwendigen Nachbesserung müssen auf dessen Kosten Wandfliesen entfernt und wieder angebracht werden. Für unvorhersehbare Schäden wie beispielsweise Leitungswasserschäden ist die Inhaltsversicherung enorm wichtig. Sie schütz vor den schweren finanziellen Folgen bei der Beschädigung von Büro- und Betriebseinrichtung. Die Ertragsausfallversicherung tritt ein, wenn die Betriebstätigkeit – beispielsweise aufgrund eines Feuerschadens – länger unterbrochen werden muss. Die Werkverkehrsversicherung bietet einen wichtigen Schutz für Transporte mit firmeneigenen Fahrzeugen und Anhängern – vom Zeitpunkt des Beladens bis zur endgültigen Entladung des Fahrzeugs. Neben einigen weiteren für einzelne Branchen sinnvollen Versicherungen ist generell auch eine Elektronikversicherung wichtig, die zum Beispiel Schäden an Laptops oder teuren Messgeräten übernimmt. Die ARAG Allgemeine tritt hier auch für fahrlässig selbst herbeigeführte Schäden an elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Geräten ein und bietet zudem für alle anderen genannten Versicherungen ein attraktives, modernes Produktportfolio.

Rechtliche Absicherung im Gewerbeumfeld

Gewerbekunden sind aber auch jeden Tag mit den unterschiedlichsten Vorschriften und Gesetzen in Berührung. Trotz größter Sorgfalt lässt sich die Einhaltung nicht immer gewährleisten. Ein Verstoß kann teure Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen, selbst wenn er unbeabsichtigt war. Mit einer passenden Gewerbe-Rechtsschutzversicherung kann sich das Unternehmen auch hier passend absichern. Als weltweit größter Rechtsschutzversicherer bietet die ARAG SE natürlich auch in diesem Kerngeschäftsfeld des ARAG Konzerns eine höchst umfangreiche und innovativ Absicherung, die durch Ergänzungsbausteine wie den erweiterten Straf-Rechtsschutz oder den speziellen Internet-Rechtsschutz ARAG web@ktiv erweitert werden kann. Gerade in der aktuellen Situation sind Forderungsausfälle und nicht bezahlte Rechnungen für kleine und mittlere Unternehmen ein massives Problem. Sie erzeugen nicht nur hohe operative Aufwände im täglichen Betrieb, sondern können schnell zu einer finanziellen Schieflage führen. Eine starke Hilfestellung ist hier das ARAG Forderungsmanagement mit schlanken Online-Prozessen.

Gewerbekunden in einer Police rundum abgesichert

Damit sich Gewerbekunden künftig noch einfacher und umfassender absichern können, brachte die ARAG im September ein Novum auf den Markt. Eine einzige leistungsstarke Kombipolice mit Rechtsschutz für Selbstständige, Haftpflicht-Schutz und Sachschutz inklusive Schadenfreiheitsrabatt-System, die optional mit den Bausteinen Elektronik-, Werkverkehr- und Cyber-Schutz ergänzt werden kann. Abschließbar ist sie über einen einzigen Antrag und bietet viele Leistungshighlights.

