Tobias von Mäßenhausen übernimmt: Roland Rechtsschutz bekommt zum 1. Januar 2024 neuen Vorstandsvorsitzenden

Der Roland Rechtsschutz bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Zum 1. Januar 2024 übernimmt Tobias von Mäßenhausen – bisher Mitglied des Vorstands – den Vorstandsvorsitz der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Rainer Brune sowie Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Eberhardt werden das Unternehmen verlassen.

Sie hätten gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden, ihre auslaufenden Verträge über 2023 hinaus nicht zu verlängern und würden sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Vorstand von Roland soll künftig aus drei Mitgliedern bestehen.

„Ich danke dem Aufsichtsrat sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung meiner Arbeit. Wir werden gemeinsam die Zeit des Übergangs für alle in den kommenden sechs Monaten so gestalten, dass Roland seine Erfolgsgeschichte fortschreiben kann. Es ist mein Anspruch und ich freue mich darauf, Roland in Zeiten großer Transformation in allen Bereichen der Gesellschaft als ein zukunftsgewandtes, resilientes und innovatives Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich danke Rainer Brune und Ulrich Eberhardt schon jetzt sehr herzlich für die fachlich und menschlich immer so gute Zusammenarbeit“, sagt Tobias von Mäßenhausen.