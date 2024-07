Studie: War for Talents – das sind die attraktivsten Versicherer

Vorweg die schlechte Nachricht: Für High-Potentials, also Bewerber mit überdurchschnittlich vielen Kompetenzen und fachlichen Zusatzqualifikationen, steht die IT- Branche (83%) in Sachen Arbeitgeberattraktivität klar an erster Stelle.

Die Versicherungsbranche als Arbeitgeber wird immerhin von 69 Prozent der Bewerber als äußerst oder sehr attraktiv beurteilt. Im Kampf um Bewerber muss sich die Assekuranz vor allem mit der öffentlichen Verwaltung (63%), IT-Branche (61%) und Banken-Branche (60%) messen. Sie erhalten beinahe ähnlich hohe Attraktivitätswerte als potenzieller Brötchengeber.

Die zehn beliebtesten Arbeitgeber der Branche sind: Allianz, Axa, ADAC, Ergo, Allianz Direct, HUK-Coburg, DEVK, R+V, Debeka und Arag. Aufmerksam auf einzelne Marken werden Bewerber durch Wer- bung für Stellenangebote, aber auch durch gute Produktwerbung. Besonders häufig wird Werbung von Allianz, Axa, DEVK und Ergo wahrgenommen. Auch Werbung von Finanzvertrieben wie Profina, DVAG und Swiss Life Select fallen den Bewerbern auf.

Hygienefaktoren wie Jobsicherheit und Work-Life-Balance werden häufig mit der Versicherungs- branche als Arbeitgeber in Verbindung gebracht. Doch einen besonderen Einfluss auf die Arbeit- geberattraktivität von Versicherungsgesellschaften haben Innovationsorientierung und Transparenz oder eine offene Organisationskultur. Diese Begeisterungsstifter werden jedoch nicht ein mal von einem Drittel der Bewerber mit der Versicherungsbranche assoziiert.

Persönlicher Austausch im Bewerbungsprozess wichtig

Rund ein Drittel der Bewerber wurden über Stellenportale und ihrem sozialen Umfeld auf die Ver- sicherungsbranche als Arbeitgeber aufmerksam. Doch viel wirksamer für eine erfolgreiche Bewerbung sind eine örtliche Präsenz von Gesellschaften und vor allem für vertriebsorientierte Bewerber eine direkte Ansprache durch einen Vermittler. Informationen und Stellen in der Versicherungswirtschaft werden mehrfach über die Website der Versicherungsgesellschaften, Stellenportale und berufliche Netzwerke eingeholt.

Wichtiger für eine erfolgreiche Bewerbung sind jedoch ein persönlicher Austausch auf Networking-Veranstaltungen und ein offener Austausch im Bewerbungsgespräch und in Assessment-Centern. Am häufigsten dienen Indeed, LinkedIn und Stepstone für die Informationssuche; eine besonders positive Wirkung auf den Einstieg weisen jedoch die Online-Portale Bankjob, Jobware und meinestadt auf.

Auch Soziale Medien spielen im Informations- und Bewerbungsprozess eine Rolle. Wenn auch seltener genutzt, die Wirkung von TikTok auf den Erfolg der Bewerbung ist am stärksten.

Vertriebler achten auf Kundenorientierung und Nachhaltigkeit

Rund ein Drittel (31%) der Bewerber haben einen vertrieblichen Schwerpunkt. Vertriebler sind positiv gegenüber ihrer beruflichen Entwicklung eingestellt und haben genaue Ziele und Pläne für ihr Berufsleben. Deswegen achten sie auch mehr auf Karrieremöglichkeiten und unternehme- rischen Freiheiten. Vertriebsorientierte Bewerber suchen im Arbeitsleben auch mehr als andere den Kontakt zu Menschen und möchten ihre Kunden unterstützen.

Aus diesem Grund sind ihnen Arbeitgeber mit hoher Kunden- und Nachhaltigkeitsorientierung auch wichtiger als Bewerbern für den Innendienst. „Vertriebler sind sehr sensible, wenn es um die Fairness für Kunden geht. Kommunikation über eine besondere Servicequalität und Kundenorientierung einer Gesellschaft ist für Bewerber und den bestehenden Vermittlern ein zentraler Motivationsfaktor“, betont Dr. Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus.

Für die Sirius Campus Marktuntersuchung „Personalgewinnung in der Assekuranz“, wurden 847 Planern, Berufseinsteiger und Abbrecher der Versicherungsbranche ab 16 bis 50 Jahren im Juni 2024 befragt.