Time to say goodbye: Alexander-Otto Fechner geht bei Neodigital von Bord

Fechner habe in der Rolle als Managing Director das B2B Geschäft des aufstrebenden Digitalversicherers mit seinem profunden Know-how und seinem exzellenten Netzwerk mitgestaltet. Zudem war Fecher maßgeblich für die Weiterentwicklung und Positionierung von Neodigital verantwortlich, betont Neodigital. Der Experte scheidet zum 30. Juni 2024 aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus.

Besonders die Entwicklung der Telematik-Lösung und der Aufbau der „We Enable Service GmbH“, der Aufbau der „Neodigital Insurance Factory Lösung“ und der damit verbundene Aufbau der „MachDigital“ GmbH gemeinsam mit dem HDI sowie die Gewinnung strategischer Investoren wie die HUK-Coburg, der HDI und die Alte Oldenburger sind laut der Personalmeldung von Neodigital „Meilensteine““seiner Arbeit.

Betont wird zudem, dass Fechner federführend bei der Entwicklung von White Label-Lösungen für Versicherer wie die BGV, die Bayerische, Ideal, SDK Neva, Alte Oldenburg (AO NOW), die Einführung und Umsetzung der Versicherung für Wohnmobile mit der Accura und die Bayerische Versicherung oder der Umsetzung des Krankentagegeld für die SDK war.

Von Sopra Steria zu Neodigital

Fechner verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung im Versicherungsmarkt. Vor seinem Start bei Neodigital Anfang November 2020 war der Diplom-Betriebswirt 19 Jahre in führender Position für Sopra Steria Consulting tätig.

Dort verantwortete er unter anderem den Consulting-Bereich Insurance und hat in den letzten elf Jahren die ISS Software GmbH, eine Tochter von Sopra Steria, geleitet. Darüber hinaus war er in den letzten vier Jahren in den Aufbau mehrerer Insurtechs involviert und hat deren Markteinführung begleitet.

Neodigital Vertriebsvorstand Stephen Voss dankte Fechner für den Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit auf allen Ebenen. „Alex Fechner hat ganz wesentlich zum großen Erfolg und schnellen Wachstum der Neodigital beigetragen. Ich wünsche ihm weiterhin nur das Beste“, so Voss.