Tisson verlässt PMA

Tisson war in den vergangenen vier Jahren mit dem Aufbau des Bereichs Bankassurance betraut. Der 62-Jährige bleibe zukünftig mit seiner eigenen Firma, der XHoch3 mit Hauptsitz in Osnabrück, enger Partner der PMA, heißt es in einer Pressemitteilung des Maklerpools.

Tisson, geboren 1962, war zwischen 1983 und 1999 für die Iduna Nova in verschiedenen Führungspositionen tätig, bis er 1999 zum öffentlich-rechtlichen Versicherer VGH wechselte. Dort war er unter anderem für die beiden Krankenversicherungsunternehmen des Konzerns im Vorstand für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich. Mit XHoch3 hat er sich – neben der Bank- und Sparkassenbetreuung – auf den Bereich des Risikomanagements für betriebliche Altersvorsorgesysteme konzentriert.