Top-Aktien im zweiten Quartal: Anleger setzen auf KI-Firmen, Big Tech und Manchester United

eToro untersuchte, welche Unternehmen im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal die größten Veränderungen verzeichneten und betrachtete auch die zehn am häufigsten gehaltenen Aktien auf der Plattform.

Die Liste der Top-Aktien wurde von Tesla, Amazon und Apple angeführt, die alle in diesem Jahr enorme Kurssteigerungen verzeichnen konnten. Der Aktienkurs von Tesla ist seit Jahresbeginn um 131 % gestiegen. Zu dieser Liste gehören auch NVIDIA (193 % Kursanstieg im laufenden Jahr) und Meta (76 % Kursanstieg im laufenden Jahr).

Unter den zehn größten Aufsteigern befinden sich auch mehrere Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, da Privatanleger von der rasanten Entwicklung dieses Sektors profitieren wollen. Die Zahl der weltweiten eToro-Nutzer, die C3.ai-Aktien halten, stieg im Quartalsvergleich um 96 %, während Koninklijke Philips nach der Einführung einer neuen KI-gestützten Software im Mai einen Anstieg um 69 % verzeichnete.

Eine weitere Aktie, die im zweiten Quartal einen deutlichen Aufschwung erleben konnte, war Manchester United mit einem Plus von 21 %, wobei Anleger offensichtlich darauf hofften, vom erwarteten Verkauf des Vereins zu profitieren. In der Zwischenzeit suchten sie bei einer Reihe von Aktien nach Kaufgelegenheiten, etwa bei Nikola, Enphase und CVS, die in diesem Jahr Kursverluste hinnehmen mussten.

„Privatanleger waren in der Pole-Position für die spektakuläre Tech-Rallye in diesem Jahr – noch vor den meisten institutionellen Anlegern. Die sogenannten „Magnificent 7″-Aktien sind alle unter den Top Ten der am meisten gehaltenen Aktien auf der Plattform“, sagt Ben Laidler, Global Marktet Strategist von eToro.

Am anderen Ende des Spektrums verloren diverse Aktien an Beliebtheit. Electronic Arts belegte den zweiten Platz auf der Verlierer-Liste und musste im zweiten Quartal 14 % einbüßen. Royal Caribbean Cruises verlor 11 %, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Anleger nach den erheblichen Kursgewinnen dieser Aktie Kasse machten.

Laidler ergänzt: „Chinas Meituan führt die Liste der Verlierer-Aktien an. Dies ist symptomatisch für die Enttäuschung über die dortige Wirtschaft: Der chinesische Aktienmarkt gehörte im letzten Quartal zu den schlechtesten Performern. Wir sehen auch, dass die Anleger in der Technologiebranche proaktiv vorgehen und ihre Anteile an den Schwergewichten Meta und Netflix reduzieren.”

Tabelle 1: Aktien mit dem größten proportionalen Anstieg und Rückgang auf der eToro Plattform

Table 2: Die beliebtesten Aktien unter eToro Nutzern weltweit und deren Position im letzten Quartal