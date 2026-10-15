US-Inflation steigt stärker als erwartet: Bitcoin rutscht ab

Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen, die Kernrate auf 2,6 Prozent - beide Werte über den Erwartungen. Bitcoin fiel binnen Stunden unter 82.000 US-Dollar, während die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober deutlich stieg. Die Marktreaktionen im Überblick.

Im September 2026 kletterte die Teuerung in den USA stärker nach oben, als Ökonomen prognostiziert hatten. Das US-Arbeitsministerium veröffentlichte am 14. Oktober 2026 Daten, wonach die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zulegten, nachdem der Wert im August noch 3,4 Prozent betragen hatte. Ohne Energie und Lebensmittel betrachtet erhöhte sich die Kernrate auf 2,6 Prozent, zuvor hatte sie bei 2,4 Prozent gelegen. Beide Werte übertrafen den Analystenkonsens von Dow Jones, der beim Gesamtindex 3,6 Prozent und bei der Kernrate 2,5 Prozent vorhergesagt hatte. Bitcoin geriet nur Minuten nach der Veröffentlichung unter Druck. Im weiteren Tagesverlauf sackte der Kurs unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab, wobei das Tagestief bei etwa 81.500 Dollar lag.

Treiber der US-Inflation: Energiepreise und Benzin ziehen an

Für den kräftigen Anstieg sorgten vor allem die Energiepreise. Der Energieindex kletterte im September um 5,2 Prozent zum Vormonat, während er im August noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Die Benzinpreise allein verteuerten sich im Monatsvergleich um 9,1 Prozent. Damit trugen sie laut dem Bureau of Labor Statistics mehr als die Hälfte zum gesamten Preisanstieg bei. Im Jahresvergleich übertrifft der Energieindex den Vorjahreswert mittlerweile um 20,4 Prozent, bei Benzin fällt das Plus mit 34,2 Prozent sogar noch deutlicher aus.

Zugleich legte die Kernrate zu, die Energie und Lebensmittel ausklammert: von 2,4 auf 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Gesamtindex um 0,6 Prozent, nach 0,4 Prozent im August. Die Kernrate kam auf 0,3 Prozent und damit auf denselben Wert wie im Vormonat.

Marktreaktion im Überblick: Bitcoin, Gold, Aktien und Anleihen

Die Kursbewegungen nach der Veröffentlichung reichten von Kryptowerten über den Goldpreis bis zu Aktienindizes, dem Dollar und den Anleiherenditen.

Anlageklasse Reaktion in den ersten Minuten Verlauf im weiteren Handelstag Bitcoin Rückgang von etwa 83.860 auf 82.731 US-Dollar Kurs fällt unter die Marke von 82.000 US-Dollar, mit einem Tagestief von etwa 81.500 US-Dollar Goldpreis Rückgang von etwa 4.153 auf 4.117 US-Dollar pro Feinunze Preis sinkt auf etwa 4.086 bis 4.107 US-Dollar, mehr als ein Prozent im Minus Nasdaq Nasdaq-100-Futures minus 0,65 Prozent Schlussstand minus 1,8 Prozent S&P 500 Futures minus 0,3 Prozent keine gesonderte Angabe US-Dollar-Index keine gesonderte Angabe plus 0,4 Prozent Zehnjährige US-Staatsanleihen (Rendite) Anstieg um 9 bis 10 Basispunkte auf etwa 5,31 bis 5,32 Prozent CNBC zufolge sank der Wert später wieder auf rund 5,19 Prozent Zweijährige US-Staatsanleihen (Rendite) Anstieg von 13,1 Basispunkten auf 4,924 Prozent keine gesonderte Angabe

Auch der Goldpreis gab nach. Parallel dazu legte der US-Dollar-Index zu, und die Renditen zwei- sowie zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen.

US-Inflation bewegt Bitcoin auch ohne Zinsschritt

Am 14. Oktober fiel der Bitcoin-Kurs, ohne dass die Fed ihren Leitzins verändert hatte. Auslöser war die Veröffentlichung der US-Inflation und die daraufhin gestiegene Zinserwartung. Zwischen dem Stand kurz vor den Daten und dem Tagestief lagen mehr als 2.000 US-Dollar. Über den Leitzins entscheidet das Offenmarktkomitee auf seiner Sitzung am 27. und 28. Oktober 2026.