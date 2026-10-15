Newsletter
Podcast
Videos
Suche

US-Inflation steigt stärker als erwartet: Bitcoin rutscht ab

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Fallendee Bitcoin wegen Fed
Bild: KI-generiert
Der Bitcoin fällt wegen Fed-Entscheidung

Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen, die Kernrate auf 2,6 Prozent - beide Werte über den Erwartungen. Bitcoin fiel binnen Stunden unter 82.000 US-Dollar, während die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober deutlich stieg. Die Marktreaktionen im Überblick.

Im September 2026 kletterte die Teuerung in den USA stärker nach oben, als Ökonomen prognostiziert hatten. Das US-Arbeitsministerium veröffentlichte am 14. Oktober 2026 Daten, wonach die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zulegten, nachdem der Wert im August noch 3,4 Prozent betragen hatte. Ohne Energie und Lebensmittel betrachtet erhöhte sich die Kernrate auf 2,6 Prozent, zuvor hatte sie bei 2,4 Prozent gelegen. Beide Werte übertrafen den Analystenkonsens von Dow Jones, der beim Gesamtindex 3,6 Prozent und bei der Kernrate 2,5 Prozent vorhergesagt hatte. Bitcoin geriet nur Minuten nach der Veröffentlichung unter Druck. Im weiteren Tagesverlauf sackte der Kurs unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab, wobei das Tagestief bei etwa 81.500 Dollar lag.

Treiber der US-Inflation: Energiepreise und Benzin ziehen an

Für den kräftigen Anstieg sorgten vor allem die Energiepreise. Der Energieindex kletterte im September um 5,2 Prozent zum Vormonat, während er im August noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Die Benzinpreise allein verteuerten sich im Monatsvergleich um 9,1 Prozent. Damit trugen sie laut dem Bureau of Labor Statistics mehr als die Hälfte zum gesamten Preisanstieg bei. Im Jahresvergleich übertrifft der Energieindex den Vorjahreswert mittlerweile um 20,4 Prozent, bei Benzin fällt das Plus mit 34,2 Prozent sogar noch deutlicher aus.

Zugleich legte die Kernrate zu, die Energie und Lebensmittel ausklammert: von 2,4 auf 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Gesamtindex um 0,6 Prozent, nach 0,4 Prozent im August. Die Kernrate kam auf 0,3 Prozent und damit auf denselben Wert wie im Vormonat.

Marktreaktion im Überblick: Bitcoin, Gold, Aktien und Anleihen

Die Kursbewegungen nach der Veröffentlichung reichten von Kryptowerten über den Goldpreis bis zu Aktienindizes, dem Dollar und den Anleiherenditen.

AnlageklasseReaktion in den ersten MinutenVerlauf im weiteren Handelstag
BitcoinRückgang von etwa 83.860 auf 82.731 US-DollarKurs fällt unter die Marke von 82.000 US-Dollar, mit einem Tagestief von etwa 81.500 US-Dollar
GoldpreisRückgang von etwa 4.153 auf 4.117 US-Dollar pro FeinunzePreis sinkt auf etwa 4.086 bis 4.107 US-Dollar, mehr als ein Prozent im Minus
NasdaqNasdaq-100-Futures minus 0,65 ProzentSchlussstand minus 1,8 Prozent
S&P 500Futures minus 0,3 Prozentkeine gesonderte Angabe
US-Dollar-Indexkeine gesonderte Angabeplus 0,4 Prozent
Zehnjährige US-Staatsanleihen (Rendite)Anstieg um 9 bis 10 Basispunkte auf etwa 5,31 bis 5,32 ProzentCNBC zufolge sank der Wert später wieder auf rund 5,19 Prozent
Zweijährige US-Staatsanleihen (Rendite)Anstieg von 13,1 Basispunkten auf 4,924 Prozentkeine gesonderte Angabe

Auch der Goldpreis gab nach. Parallel dazu legte der US-Dollar-Index zu, und die Renditen zwei- sowie zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

US-Inflation bewegt Bitcoin auch ohne Zinsschritt

Am 14. Oktober fiel der Bitcoin-Kurs, ohne dass die Fed ihren Leitzins verändert hatte. Auslöser war die Veröffentlichung der US-Inflation und die daraufhin gestiegene Zinserwartung. Zwischen dem Stand kurz vor den Daten und dem Tagestief lagen mehr als 2.000 US-Dollar. Über den Leitzins entscheidet das Offenmarktkomitee auf seiner Sitzung am 27. und 28. Oktober 2026.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Titel Cash. Ausgabe 10/26
Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist - mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/us-inflation-steigt-staerker-als-erwartet-bitcoin-rutscht-ab-727675/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.