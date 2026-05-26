Neues Bitwise-ETP erschließt Canton Network für Krypto-Investoren

Bitwise Europe GmbH hat das Bitwise Canton ETP (DE000A4ARTH9) an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Das Produkt bildet den Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF Index ab und bietet damit einen börsennotierten Zugang zu CC, dem nativen Token des Canton Network.

Canton Network ist eine auf Datenschutz ausgelegte Blockchain, die eigens für die Bedürfnisse von Banken, Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen entworfen wurde. Anders als bei öffentlichen Netzwerken wie Bitcoin oder Ethereum sehen die Teilnehmer auf Canton nur jene Transaktionsteile, die für sie relevant sind – ein Architekturmerkmal, das auf die Vertraulichkeits- und Compliance-Anforderungen institutioneller Akteure zugeschnitten ist.

BWCC ist vollständig durch CC-Token gedeckt, die im Cold Storage verwahrt werden. Gekauft und verkauft werden kann das Produkt über ein herkömmliches Brokerkonto – eine eigene Krypto-Wallet ist nicht erforderlich.

Institutionelle Akteure als Entwicklungspartner

Canton Network wurde in Zusammenarbeit mit Banken, Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen entwickelt. Zu den beteiligten Institutionen zählen Goldman Sachs, BNP Paribas, die Deutsche Börse sowie der Finanztechnologieanbieter Broadridge. Das Protokoll soll es regulierten Finanzinstituten ermöglichen, Vermögenswerte digital zu emittieren, zu handeln und abzuwickeln.

CC als nativer Token übernimmt dabei eine zentrale Funktion bei Governance und Betrieb des Netzwerks. Sein Wert ist eng mit der Nutzung und dem Wachstum des Canton-Ökosystems verknüpft.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagt: „Das Bitwise Canton ETP ist eine zeitgemäße Ergänzung unserer wachsenden Palette europäischer Krypto-ETPs. Das Canton Network sticht als Blockchain-Plattform hervor, die von Grund auf für die Kapitalmärkte entwickelt wurde und Datenschutz, Interoperabilität und Programmierbarkeit in einer Weise kombiniert, die speziell auf institutionelle Compliance-Anforderungen zugeschnitten ist. Während die Tokenisierung von Assets weiter an Dynamik gewinnt, positioniert sich die Infrastruktur von Canton als bedeutender Akteur in den digitalen Finanzmärkten. BWCC bietet Investoren einen komfortablen, börsengehandelten Zugang zu diesem Ökosystem über eine regulierte ETP-Struktur.“

Erweiterung des europäischen ETP-Angebots

BWCC ist das jüngste Produkt im Rahmen der europäischen Krypto-ETP-Produktreihe von Bitwise. Mit dem neuen ETP baut das Unternehmen sein Angebot an Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte in Europa weiter aus.