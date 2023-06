Values Real Estate erwirbt Logistik-Neubau am Leipziger Luftdrehkreuz

Der Hamburger Spezial-AIF-Anbieter Values Real Estate hat den Coreport Leipzig II von der Intaurus Unternehmensgruppe, einem Entwickler und Verwalter von ausgewählten Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien mit Hauptsitz in Dachau, erworben. Der Coreport Leipzig II in der Paul-Thiersch-Straße in Schkeuditz am Luft- und Autobahndrehkreuz Leipzig/Halle wurde Ende Mai 2023 mit einer Gesamtmietfläche von rund 55.000 Quadratmetern fertiggestellt.

Alleiniger Mieter der mit DGNB-Gold zertifizierten Premium-Logistikimmobilie ist der im Luxus-Mode-Bereich etablierte Online-Händler Mytheresa. Er beliefert künftig vom Drehkreuz Leipzig/Halle seine Kundschaft bundes- und weltweit. Der Neubau wird Bestandteil des institutionellen Values Logistikimmobilienfonds. Die WAULT beträgt zehn Jahre. Geplant ist, eine PV-Anlage auf dem Dach aufzuständern, um einen Großteil der für den Betrieb benötigten Energie regenerativ und selbst zu erzeugen.



„Die Projektentwicklung nahe Leipzig erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Funktion, Technik, Ökologie und Design. Die Drittverwendungsfähigkeit und seine exponierte Lage am A-Standort des internationalen Luftdrehkreuzes Leipzig/Halle sowie am Autobahn­knoten­punkt von A9 und A14 machen dieses Core-Objekt zu einem attraktiven Investment für unseren VALUES Logistikimmobilienfonds. Zudem wird das Objekt von einem Mieter genutzt, der seine Produkte relativ konjunkturunabhängig an eine kaufkräftige Klientel vertreibt“, sagt Sonja Ebeling, Managing Partner, VALUES Industrial GmbH, einer Tochtergesellschaft der VALUES Real Estate-Unternehmensgruppe.



„Unsere langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit VALUES hat auch unter veränderten Marktbedingungen Bestand. Dieser Deal zeigt, dass Transaktionen auch derzeit möglich sind“, sagt Oliver Raigel, Geschäftsführender Gesellschafter der Intaurus Unternehmensgruppe.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde durch CBRE begleitet. VALUES Real Estate wurde beim Kauf technisch und zum Thema ESG von TA Europe beraten. Die rechtliche Due Diligence im Auftrag des Käufers erfolgte durch GÖRG, auf Seiten des Verkäufers durch Glock Liphart Probst & Partner.

Der Values Logistikimmobilien Fonds ist ein offener Spezial-AIF. Er richtet sich an deutsche professionelle und semi-professionelle Anleger. Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Sein Risikoprofil ist Core/Core Plus. Die Fondsstrategie sieht vor, ein Immobilienportfolio aus Logistik- und Light-Industrial-Objekten in spezifischen Bestlagen von A- und B-Standorten an logistischen Verkehrsknotenpunkten in Regionen mit ausgeprägtem Industriecluster in Deutschland zu erwerben.