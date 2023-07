Veränderungen im Vorstand von Axa Deutschland

Dr. Nils Reich (42), aktuell Sachversicherungs-Vorstand in Deutschland, wird voraussichtlich zum 1. November 2023 Chief Executive Officer von Axa Global Health bei der Axa Gruppe. Er verantwortet in dieser Rolle den Aufbau der internationalen Health Unit, inklusive Lösungen zur betrieblichen Vorsorge (Employee Benefits), über die verschiedenen Ländergesellschaften von Axa hinweg.

Der promovierte Mathematiker ist seit 2015 bei Axa und leitete bereits von 2017 bis 2018 das P&C Retail Geschäft auf Gruppenebene. Seit 2018 ist er als Vorstand für die Sachversicherung bei Axa Deutschland zuständig. Gemeinsam mit seinem Team hat er das Geschäftsfeld in den vergangenen Jahren zurück zu nachhaltigem Kundenwachstum und äußerst guten Ergebnissen geführt. Seine Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

An der Spitze des IT-Ressorts von Axa Deutschland gibt es ebenfalls eine Veränderung. Dr. Achim Dahlbokum (45) wird zum 1. September 2023 als Vorstandsmitglied die Leitung des IT-Ressorts übernehmen. Er folgt auf Dr. Stefan Lemke (58), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2023 verlässt. Dahlbokum ist seit 2010 bei Axa und hat in dieser Zeit in vielfältigen Funktionen die Weiterentwicklung des Unternehmens vorangetrieben, unter anderem in der Konzernentwicklung und im Schadencontrolling. Zuletzt verantwortete der Physiker und promovierte Wirtschaftswissenschaftler die Betriebsorganisation und die Einführung einer neuen Systemlandschaft für die Sachversicherung. Die Berufung von Achim Dahlbokum in den Vorstand von AXA Deutschland gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

„Ich danke Nils Reich für seinen außerordentlichen Einsatz und sein hohes Engagement. Er hat das Sachversicherungsgeschäft maßgeblich transformiert und zu einem wachstumsstarken Geschäftsfeld entwickelt. Sein Weggang ist ein Verlust für Axa Deutschland, gleichzeitig aber ein Gewinn für die Axa Gruppe. Ich wünsche ihm für seinen nächsten Karriereschritt viel Erfolg und alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass es uns gelungen ist, mit Achim Dahlbokum einen internen Nachfolger für die Leitung des IT-Ressorts zu finden. Wir haben in den vergangenen Jahren in der IT unter Leitung von Stefan Lemke erfolgreich technologisch modernisiert, komplexe Projekte umgesetzt und unsere Systeme in die Cloud migriert“, sagt Dr. Thilo Schumacher, CEO von Axa Deutschland.

Lemke habe einen großen Anteil an der heutigen agilen Aufstellung. „Darauf können wir stolz sein und ich möchte mich schon jetzt bei Stefan für die erfolgreiche gemeinsame Zeit bedanken. Mit Achim Dahlbokum haben wir einen Nachfolger gefunden, der unsere technologische Modernisierung und Prozessautomatisierung seit Jahren vorantreibt. Durch seine vielfältigen Rollen bei Axa Deutschland kennt er die Organisation sehr gut und bringt genau die Kompetenzen mit, die wir für die erfolgreiche Zukunft in der IT benötigen“, so Schumacher.