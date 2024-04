Versicherer kalkulieren Risiko von Sturzfluten

GDV-Starkregenbilanz: In den letzten 20 Jahren bundesweit 12,6 Milliarden Euro Schäden

Starkregen hat in den vergangenen 20 Jahren bundesweit für Schäden von 12,6 Milliarden Euro an Wohngebäuden gesorgt. Statistisch gesehen war jedes zehnte Haus in den Jahren 2002 bis 2021 von Starkregen betroffen.