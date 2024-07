Axa-Vertriebsvorstand Kai Kuklinski wechselt zu Axa XL

Der Axa Vertriebsvorstand Kai Kuklinski wechselt zum 1. August von Axa zur Axa XL und wird neuer Country Manager für Deutschland, also Leiter der deutschen Niederlassung der XL Insurance Company SE und Regional Manager für Nordeuropa. Axa XL ist im Unternehmensverbund des Konzerns auf die Bereiche Sach, Haftpflicht und Rückversicherung für mittelständische und multinationale Unternehmens spezialisiert.

Als Regional Manager übernimmt Kuklinski die Leitung der Geschäftsaktivitäten in Nordeuropa – Schweiz, Benelux, Nordische Länder, Österreich & CSEE. Darüber hinaus wird er als Country Manager das Team in Deutschland führen und für die Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie den Ausbau der Beziehungen zu Kunden, Maklern und strategischen Partnern verantwortlich sein.

„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und seiner umfassenden Marktkenntnis ist Kai Kuklinski die ideale Besetzung für die Leitung unseres Geschäftes in Deutschland und Nordeuropa, wo wir im Bereich internationaler Kunden und insbesondere im Cyber-Segment stark wachsen wollen“, wird Xavier Veyry, Chief Executive Officer, APAC & Europe von Axa XL in der Mitteilung zitiert. Deutschland sei ein strategisch wichtiger Markt für Unternehmensversicherungen, der gleichzeitig zu den fortschrittlichsten und anspruchsvollsten in Europa zähle, so Veyry weiter.

Kuklinski ist derzeit Mitglied des Vorstands von Axa Deutschlandund leitet das Vertriebs-Ressort, dazu gehören P&C, Kranken, Leben und Vorsorge. Vor seiner Tätigkeit bei Axa Deutschland war er zuletzt Chief Executive Officer von Axa Art.