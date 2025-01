VHV: Weiterer Versicherer wird BCA-Aktionär

„Die strategische Beteiligung an der BCA AG ist ein wichtiger Schritt, um das Maklergeschäft weiter zu stärken“, sagt Dr. Angelo O. Rohlfs, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der VHV. „Der Makler der Zukunft ist persönlich und digital. Dafür bieten wir die passenden Versicherungslösungen und die BCA als Maklerpool das vertriebsunterstützende Rüstzeug. Wir sind überzeugt, dass die Finanz- und Versicherungsberatung durch den Makler und somit das Geschäftsfeld Maklerpool in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird.“ Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Aktionärskreis der BCA umfasst damit neun Versicherungsvereine mit jeweils 9,99 Prozent: BarmeniaGothaer, Bayerische, Haftpflichtkasse, Ideal, Signal Iduna, Stuttgarter, SDK, Volkswohl Bund und VHV.