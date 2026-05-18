Wechsel zum E-Auto: Wann sich der Umstieg wirklich rechnet

Die zuletzt wieder deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise treiben viele Autofahrer um – und machen den Kostenvergleich zwischen Verbrenner und Elektroauto aktueller denn je. Laut aktuellen Berechnungen des ADAC und verschiedener Marktanalysen kann sich der Umstieg auf ein E-Auto insbesondere für Vielfahrer inzwischen spürbar rechnen.

Im April 2026 lag der Durchschnittspreis für Super E10 zeitweise bei mehr als 2,10 Euro je Liter – so hoch wie noch nie in Deutschland. Diesel überschritt im Monatsmittel sogar 2,26 Euro pro Liter. Zwar sorgt der aktuelle Tankrabatt kurzfristig für etwas Entlastung, doch Experten rechnen mittelfristig weiterhin mit hohen Energiekosten und steigenden CO₂-Abgaben.

Vor diesem Hintergrund rückt das Elektroauto zunehmend als Sparalternative in den Fokus. Der ADAC hat verschiedene Szenarien durchgerechnet und kommt zu dem Ergebnis: Wer überwiegend zuhause lädt oder sogar eine eigene Photovoltaikanlage nutzt, fährt mit einem E-Auto häufig deutlich günstiger als mit einem klassischen Benziner.

Ein konkretes Beispiel: Ein kompakter Benziner mit einem Verbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer verursacht bei aktuellen Preisen Kraftstoffkosten von rund 13 bis 14 Euro je 100 Kilometer. Ein vergleichbares E-Auto benötigt im Schnitt etwa 18 bis 20 kWh Strom. Bei einem Haushaltsstrompreis von 35 Cent pro kWh liegen die Energiekosten damit nur bei etwa sieben Euro je 100 Kilometer – also ungefähr halb so hoch. Wer günstig zuhause lädt oder Solarstrom nutzt, kann die Kosten sogar auf drei bis vier Euro drücken.

Zusätzlich profitieren E-Autofahrer weiterhin von steuerlichen Vorteilen. Elektrofahrzeuge bleiben in Deutschland vorerst von der Kfz-Steuer befreit, außerdem fallen Wartungs- und Verschleißkosten oft geringer aus als bei Verbrennern. Demgegenüber stehen allerdings höhere Anschaffungskosten und teils schwankende Strompreise an öffentlichen Ladesäulen.

Für Verbraucher mit hoher jährlicher Fahrleistung wird die Rechnung dennoch zunehmend attraktiv. Gerade Pendler oder Familien mit eigener Wallbox könnten durch den Umstieg mehrere hundert bis über tausend Euro pro Jahr einsparen. Branchenexperten erwarten daher, dass steigende Spritpreise den Wechsel zur Elektromobilität weiter beschleunigen werden.