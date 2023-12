WIDe kauft Immobilien-Portfolio bei Dresden für Fonds 9

​

Das Portfolio besteht aus 14 Wohnhäusern und fünf Wohn- und Geschäftshäusern in Radebeul und Radeberg und liegt damit in unmittelbar Nähe von Dresden, teilt WIDe mit. Das Portfolio umfasst 121 Wohn- und neun Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.300 Quadratmetern.

Die Immobilien befinden sich demnach in einem guten Zustand und wurden laufend instandgehalten. Der Vermietungsstand bei Ankauf am 17. November 2023 betrug den Angaben zufolge über 98 Prozent.

Kaufpreisfaktor unterhalb des 18-fachen

Der Kaufpreis lag unterhalb des 18-fachen der Ist-Miete. Johannes Lahner, Geschäftsführer der WIDe Fondsmanagement: „Ein Kaufpreisfaktor von unter 18-fach zeigt, dass die deutschlandweit gesunkenen Kaufpreise auch in der Nähe der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsens angekommen und wieder möglich sind. Wir rechnen damit, dass sich die Kaufpreise mittelfristig wieder nach oben bewegen und die Fondsanleger hiervon profitieren werden.“

​

Mit dem Erwerb des „Karl May II-Portfolios“ konnte die Investitionsphase der Bestandgesellschaft des WIDe Fonds 9 im Wesentlichen abgeschlossen werden, so WIDe. Künftig sind noch Ankäufe in der Handelsgesellschaft geplant, mit denen kurzfristige Handelsgewinne zur Stärkung der Liquiditätsbasis des Fonds erzielt werden sollen.