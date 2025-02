„Pending Proposal“ statt „Withdrawl“: Verwirrung um Fida

Die „Börsen-Zeitung“ hatte berichtet, dass sich im Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission, das in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll, Fida auf der Liste der Gesetzgebungsverfahren findet, die zurückgezogen werden sollen. Die Verordnung stehe „nicht in Einklang mit den derzeitigen Zielen der EU-Kommission“, so die offizielle Begründung. Fida würde für Finanzmarktakteure erhebliche Belastungen mit sich bringen, was das Ziel der Vereinfachung „konterkariere“.

Doch auf Linkedin kursiert nun das finale Dokument. Dort steht die Fida-Regulierung nicht mehr unter „Withdrawls“, sondern unter „Pending Proposals“. AfW-Vorstand Norman Wirth kommentierte das finale Dokument auf Linkedin so: „Hier überschlagen sich die Ereignisse, wie man so schön sagt. Solange Fida als ‚Pending Proposal‘ gelistet ist, bleibt die (aus meiner Sicht sehr vage) Möglichkeit bestehen, dass der Vorschlag weiter verhandelt oder angepasst wird. Gut so!“

In einer Pressemitteilung des AfW heißt es weiter: „Die Nachricht, dass Fida nun doch weiterverfolgt wird, ist ein wichtiges Signal für Open Finance und fairen Wettbewerb. Nun kommt es darauf an, dass die Verordnung nicht in bürokratischen Hürden stecken bleibt, sondern mit Augenmaß und Praxisbezug umgesetzt wird. Ein geregelter Zugang zu Finanzdaten ist essenziell für unabhängige Vermittler und ihre Kunden.“

Die Fida-Verordnung soll den sicheren und offenen Zugang zu Finanzdaten regeln. Ziel ist es, einen standardisierten Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren des Finanzsektors zu ermöglichen und damit Open Finance zu fördern.