„Verpasste Chance“: EU-Kommission zieht Fida zurück

Wie die „Börsen-Zeitung“ berichtet, findet sich im Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission, das in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll, Fida auf der Liste der Gesetzgebungsverfahren, die zurückgezogen werden sollen. Die Verordnung stehe „nicht in Einklang mit den derzeitigen Zielen der EU-Kommission“, so die offizielle Begründung. Fida würde für Finanzmarktakteure erhebliche Belastungen mit sich bringen, was das Ziel der Vereinfachung „konterkariere“.

Auf Linkedin bezeichnete Norman Wirth, Vorstand des Vermittlerverbands AfW, die Entscheidung der EU-Kommission als „verpasste Chance für Datenhoheit, Innovation und fairen Wettbewerb in der Finanzbranche“. Die unabhängigen Vermittler hätten durch Fida endlich den dringend notwendigen, geregelten Zugang zu Finanzdaten ihrer Kunden erhalten – natürlich nur mit deren Zustimmung, betont Wirth. „Wir bedauern die Entscheidung der EU-Kommission ausdrücklich und werden uns weiter für faire Rahmenbedingungen im Sinne der unabhängigen Vermittler und ihrer Kunden stark machen.“

Die Fida-Verordnung sollte den sicheren und offenen Zugang zu Finanzdaten regeln. Ziel war es, einen standardisierten Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren des Finanzsektors zu ermöglichen und damit Open Finance zu fördern. „Derzeit ist der Finanzdatenzugang oft fragmentiert und durch unterschiedliche technische Standards sowie regulatorische Barrieren eingeschränkt. Fida soll hier für mehr Klarheit sorgen und einheitliche Vorgaben für die Nutzung und Weitergabe von Finanzdaten schaffen“, hatte Wirth den Sinn der Verordnung gegenüber Cash. erläutert.