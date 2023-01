Zusätzliches Weihnachtsgeld für Immac-Fondsanleger

Ein beim Pflegeheim Emilienhof in Hamburg vorzeitig vollzogener Pächterwechsel ermöglichte es der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, eine einmalige Sonderausschüttung in Höhe von knapp, 1,1 Millionen Euro oder 15,0 Prozent des Eigenkapitals zu offerieren, teilt Immac mit.

Ermöglicht wurde dies durch die frühzeitige Beendigung des bestehenden Pachtvertrags und eine damit fällig gewordene Ausgleichszahlung seitens des Pächters. Zeitgleich konnte ein neuer Pachtvertrag mit einem neuen Pächter geschlossen werden.

Erhebliche Sondertilgung

„Diese Kompensation gestattete uns, sowohl eine erhebliche Sondertilgung zur Reduzierung des Bankdarlehens zu leisten und so die laufenden Finanzierungskosten deutlich zu reduzieren als auch die Durchführung einer Sonderausschüttung an unsere Anlegerinnen und Anleger zu ermöglichen, ohne dass der laufende Geschäftsbetrieb beeinträchtigt oder Verpflichtungen nicht erfüllt werden können,“ erläutert Björn Boo Krüger, Leiter Fondsmanagement und Anlegerverwaltung bei der Hanseatischen.

Beim Immac Pflegezentrum Hamburg Renditefonds GmbH & Co. KG handelt es sich um einen geschlossenen Immobilienfonds mit einer Laufzeit von 25 Jahren, der 2011 für Privatanleger in Deutschland emittiert und von der Immac-Tochter HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH verwaltet wird. Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt 17,4 Millionen Euro. Investitionsgegenstand ist das Seniorenpflegeheim Emilienhof mit einer Gesamtkapazität von 175 vollstationären Pflegeplätzen im Hamburger Stadtteil Tonndorf. Neuer Betreiber der Pflegeeinrichtung ist seit Mai 2022 die LF HH-Wandsbek GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Convivo-Gruppe.