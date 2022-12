Clark übernimmt Allfinanzler UB Partner

Die Clark Group, übernimmt das Schweizer Allfinanzunternehmen UB Partner aus Zofingen. Mit der Übernahme möchte das Insurtech mit Hauptsitz in Frankfurt am Main seine Wachstumsstrategie fortsetzen und seine Präsenz auf dem europäischen Markt und in der Schweiz stärken. Der Zusammenschluss mit UB Partner erweitert das Portfolio der Gruppe um ein führendes Maklerunternehmen im Schweizer Markt.