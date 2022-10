DKM 2022: Baloise präsentiert sich bunt mit neuem Markenauftritt

Mit der Umbenennung der Basler in Baloise bringt die Gruppe alle Länder unter einer Marke zusammen. „Im gesamten Konzern und in jedem unserer vier Märkte beginnt ein neuer Zeitabschnitt“, sagt Jürg Schiltknecht, CEO der Baloise in Deutschland.

Transformationsprozess eingeleitet

Ein Ziel des neuen Markenauftrittes ist es , das Markenbild homogener zu gestalten unter dem Motto: „Menschlich, verantwortungsvoll und inspirierend.“ In Deutschland will der Versicherer profitabel wachsen – vor allem in den Geschäftsfeldern Leben und Sach. Zu den ehrgeizigen Zielen für den deutschen Markt zählt es, unter die Top fünf Prozent der besten Arbeitgeber über alle Branchen hinweg zu kommen. Zudem wolle man 100.000 Neukunden netto pro Jahr hinzugewinnn. Das ginge allerdings nicht ohne eine Transformation: Das Unternehmen will Hierarchien abbauen, Strukturen vereinfachen und die Digitalisierung konsequent fortsetzen.

Viele Fragen, gab es zur Umbenennung und zu der neuen Farbgebung des Schriftzuges, der bunt in verschiedenen Schattierungen erscheint. Sowohl Makler als auch Kunden hätten die Umbenennung bisher gut angenommen. Auf Social Media spielt das Unternehmen mit der unterschiedlichen Aussprache der neuen Gesamtmarke. „In Deutschland können Menschen auch Gauloise aussprechen.“ Größere Probleme mit der Marke in Deutschland erwarten die Verantwortlichen nicht. Die Makler können sich zudem aussuchen, welche Farbgebung sie für das Logo wünschen. „Wir wollten weg vom klassischen Versicherungsblau“, heißt es von der Unternehmensführung.