DKM 2022: Cash. verleiht Digitalisierung- und Innovationspreise

Die Cash. Media Group aus Hamburg hat im Rahmen der DKM 2022 drei Awards an Unternehmen aus den Segmenten Versicherungen, Maklerpools und Investmentfonds verliehen.

In der Sparte Versicherungen ging der Digital-Award an Swiss Life Deutschland. Prämiert wurde die „Expresspolicierung und Dunkelverarbeitung von Anträgen im Bereich der Lebensversicherungsprodukte.“ Jan-Peter Diercks, Leiter Intermediärvertrieb bei Swiss Life Deutschland, nahm den Preis aus den Händen von Jörg Droste, Ressortchef Versicherungen bei Cash., entgegen. „Im manuellen Antragsprozess führt bereits ein fehlendes Kreuz zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeiten, da hier eine Nachfrage beim Vermittler notwendig wird und erst nach der Erledigung die Antragsbearbeitung wieder aufgenommen werden kann. Die Expresspolicierung reduziert also die Aufwände bei uns wie auch beim Vermittler und führt zu schnelleren Bearbeitungszeiten. Also eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Diercks.

Jan-Peter Diercks (links), Swiss Life, und Jörg Droste, Cash. (Foto: René Golz)

Im Bereich Maklerpools ging der Award an die Münchener Fonds Finanz für „Klauselbögen für allgemeine Betriebshaftpflichtversicherungen im Bereich der gewerblichen Sachversicherungen“. Kim Brodtmann, Leiter der Ressorts Finanzberater sowie Recht & Steuern bei Cash., überreichte den Award an Christine Schönteich aus der Geschäftsleitung von Fonds Finanz. „Von unseren Kooperationspartnern haben wir für die Erstellung sowie Art der Bereitstellung der Klauselbögen sehr viel positives Feedback erhalten. Dieses bestärkt uns darin, weitere digitale Bögen anzugehen. So planen wir in einem nächsten Schritt bis Ende Q1 2023 die Sparte Inhaltsversicherung anzubinden und je weiterem Quartal eine neue Sparte aufzunehmen“, kündigte Schönteich an.

Kim Brodtmann, Cash. und Christine Schönteich, Fonds Finanz (Foto: René Golz)

Im Segment Investmentfonds erhielt Axa Investment Managers den Innovations-Award für die Lancierung eines der ersten Metaverse-Fonds Axa WF Metaverse Fund im Frühjahr 2022. Immo Gatzweiler, Director Sales Germany, Client Group Core, bei Axa Investment Managers Deutschland, freute sich über den Preis aus den Händen von Cash.-Chefredakteur Frank O. Milewski. „Das Echo des Vertriebs zur Auflage des Fonds war durchweg positiv. Die Wachstumsraten des Segments in den kommenden Jahren liegen laut mehrerer Studien bei im Schnitt 15 bis 20 Prozent jährlich“, so Gatzweiler.