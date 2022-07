Fressnapf erweitert Ökosystem: DA Direkt und Tierkrankenversicherer Petolo werden neue Vertriebspartner

DA Direkt, Zurich-Tochter und Direktversicherer wird mit seinem InsurTech-Partner Dentolo exklusiver Vertriebspartner der Fressnapf-Gruppe, der größten Fachhandelskette für Tiernahrung und -zubehör in Europa. Geplant ist, über die Dentolo-Tierversicherungsmarke Petolo Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen anzubieten.

Das Angebot soll klassischen Versicherungsschutz mit Servicekomponenten sowie der Telemedizin in Einklang bringen und dadurch ganzheitlich den Bedürfnissen der Tierhalter und ihrer Haustiere gerecht werden. Geplant ist unter anderem der Einsatz von Video-Beratungssprechstunden.

Neuer Schritt im digitalen Ökosystem

„Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr in das Geschäftsfeld der Tierkrankenversicherung gehen wir nun mit der Kooperation von Fressnapf und Petolo den nächsten wichtigen Schritt beim Ausbau unseres digitalen Geschäftes. Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit dem Marktführer für Heimtierbedarf. So können noch mehr Kunden von unserem innovativen Angebot mit kostenlosem Online-Tierarzt profitieren und damit die Gesundheit ihrer Vierbeiner schützen“, sagt Peter Stockhorst, CEO von DA Direkt.

Peter Stockhorst, Zurich

Bereits heute bietet die Fachhandelskette ihren Kunden umfangreiche Leistungen wie GPS-Tracking, die Video-Sprechstunde Dr. Fressnapf sowie den Fressnapf Club inklusive eines Magazins. Die neue Kooperation verbindet nun den stationären Handel mit Versicherungsangeboten der DA Direkt und digitalen Services. Die Tierkrankenversicherungen können bei Fressnapf online oder in teilnehmenden Fressnapf-Märkten abgeschlossen werden. So erhalten Fressnapf-Kunden Zugang zu einem modernen Versicherungs-Angebot und DA Direkt Kunden können das umfangreiche Ökosystem von Fressnapf nutzen.

Jens Pippig, Fressnapf

„Mit einem eigenen Tierversicherungs-Angebot erweitern wir unser Fressnapf-Ökosystem für unsere Kundinnen und Kunden um einen zentralen Baustein. In der Kooperation mit Petolo kombinieren wir dabei das Beste aus zwei Welten – die digitale Stärke eines jungen Versicherungsunternehmens mit der Kompetenz und Reichweite des europäischen Marktführers im Heimtierbedarf. Weitere Ökosystem-Services werden sukzessive folgen, um unseren Kundinnen und Kunden alles zu bieten, was es zum Umsorgen der eigenen Haustiere braucht“, erklärt Dr. Jens Pippig – Senior Vice President Services & Innovation bei der Fressnapf Gruppe.

Leistungsstarke Tierkrankenversicherung

„Eine klassische Tierkrankenversicherung für Hund und Katze und damit die rein finanzielle Absicherung ist für Haustierhalter:innen längst nicht mehr ausreichend. Das ganzheitliche Angebot für Vor- und Fürsorge, welches Petolo und Fressnapf gemeinsam anbieten können, stellt einen völlig neuen Ansatz dar“, sagt Julian Benning, Gründer & Co-CEO von Petolo.

Eine Besonderheit des Versicherungsprodukts der DA Direkt ist die enthaltene Telemedizin durch das Tierarzt-Netzwerk „Dr. Fressnapf“. Dahinter steht das Angebot von Online-Tierärzten, über das die Kunden kostenfrei und unbegrenzt häufig die Video-Sprechstunde nutzen können. Dadurch kann Haustieren und deren Haltern ein zeitaufwändiger und oftmals stressiger Tierarztbesuch vor Ort erspart bleiben. Wenn nach der Video-Sprechstunde doch ein Besuch bei einem lokalen Tierarzt erforderlich ist, profitiert der Kunde zudem von einer höheren Kostenerstattung.

Je nach Tarif Komfort, Premium und Premium Plus werden bis zu 100 Prozent der Tierarztkosten erstattet. Neben den reinen Leistungen einer Tierkrankenvollversicherung, deckt das Angebot auch Präventionsmaßnahmen, darunter Impfungen, Check-Ups oder Wurmkuren und Alternativmedizin, ab. Hierfür liegt das jährliche Gesundheitsbudget bei bis zu 120 Euro. Zusätzlich steht ein jährliches SOS-Budget von bis zu 240 Euro zur Verfügung. Dazu gehören zum Beispiel Such- und Bergungskosten sowie der Aufenthalt des Vierbeiners in einer Tierpension während eines stationären Krankenhausaufenthaltes des Tierhalters.

Hintergrund

Petolo ist eine Marke der Dentolo Deutschland GmbH. Das 2015 von Julian Benning und Philipp Krause gegründete Insurtech entwickelt und bietet ganzheitliche Versicherungslösungen in den Bereich Zahnzusatz unter der Marke Dentolo und Tierkrankenversicherung für Hund und Katze unter der Marke Petolo an. Dentolo Deutschland ist Partner des Direktversicherers DA Direkt, die ebenfalls zur Zurich Gruppe Deutschland gehört.