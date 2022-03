Immac veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

Dieser informiert über die Tätigkeiten und Leistungen in Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung der gesamten Gruppe im Jahr 2021, einschließlich der Gesellschaften und Tochterunternehmen, so Immac. Damit trage das Unternehmen dem Anspruch Rechnung, eine transparente Informationspolitik für Geschäftspartner, Kunden und nicht zuletzt die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe zu leben.

Die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 sei Bestandteil der unternehmensweiten ESG-Strategie der Immac Group. Er beschreibt die im Jahr 2021 bereits implementierten ESG-Maßnahmen und gibt einen Ausblick auf die für 2022 fokussierten Meilensteine mit Bezug auf die fünf Kernbereiche des Unternehmens, die Units Konzern, Bau, Ankauf, Bestand und Fondsprodukt.

Ziel: 70 Prozent weniger CO2-Emissionen der Bestandsobjekte bis 2040

Parallel zum Erscheinen des ESG-Nachhaltigkeitsberichts hat Immac auch eine ESG-Landingpage auf seiner Website gelauncht. „Transparenz und frei zugängliche Informationen sind wesentliche Kriterien für eine erfolgreiche Ausrichtung im Sinne von ESG“, erklärt Cita Born, ESG-Beauftragte der Immac Group.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 umfasst zehn Seiten mit Informationen zum Thema ESG in den verschiedenen Geschäftsbereichen. Demnach ist Immac Ende 2021 dem ESG-Circle of Real Estate, kurz ECORE, beigetreten, einer Initiative von Unternehmen der Finanz- und Immobilienbranche. Langfristiges Ziel der Immac ist demnach, die CO2-Emissionen der Bestandsobjekte bis zum Jahr 2040 um 70 Prozent zu reduzieren. In diesem Zuge werde eine enge Zusammenarbeit mit ECORE angestrebt. „Dabei möchten wir uns aktiv an der Gestaltung und dem Aufbau des Scorings beteiligen“, heißt es in dem Bericht.