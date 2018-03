Neuer B2B-Robo-Advisor am Start

Nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit im Stealth Modus startet heute mit der WeAdvise AG ein unabhängiger, voll auf das B2B-Geschäft fokussierter, White-Label Robo Advisor.

WeAdvise bietet eine vollständig auf das “Look & Feel” des B2B-Kunden anpassbare Robo-Advisory-Technologie, die den Einsatz eigener Strategien in der Vermögensverwaltung erlaubt. Das Modell basiert auf einem Software-as-a-Service Modell mit optionalen Zusatzservices. In den vorangegangen Monaten konnten bereits Lösungen am Markt platziert werden. Derzeit wird gemeinsam mit Kunden an weiteren Umsetzungen gearbeitet.

“Unabhängiger Partner für Finanzdienstleister”

“Wir freuen uns, heute nach langer Vorbereitungszeit offiziell am Markt zu starten. Mit WeAdvise positionieren wir uns als unabhängiger Partner, den viele etablierte Finanzdienstleister für ihre Digitalisierung suchen. Mit einem vollständig an das jeweilige “Look & Feel” anpassbaren und in kürzester Zeit einsetzbaren Produkt, helfen wir unseren Lizenznehmern, sich an der Kundenschnittstelle zu behaupten”,so Christian Ropel, Co-Founder und Managing Director der WeAdvise AG.

B2B-Segment im Fokus

“Im Gegensatz zu den sonstigen Anbietern von Robo Advice fokussieren wir uns als erster Marktteilnehmer einzig und allein auf das B2B-Segment. Damit verhindern wir Interessenkonflikte und helfen unseren Lizenznehmern eine hybride Strategie umzusetzen, in der sowohl moderne, digitale Tools als auch das persönliche Gespräch seinen Platz hat.” Als Leadpartner der Gründung agiert der Company Builder Finconomy, von dessen Know-How, Industrienetzwerk und Shared Services die WeAdvise profitieren wird. (fm)

Foto: WeAdvise