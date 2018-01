“Ein harter Provisionsdeckel provoziert Kompensationslösungen”

Die SPD will aus der “Zwei-Klassen-Medizin” herauskommen. Sie beharrt auf eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten. “Wenn die Union will, dass wir in eine Koalition kommen, dann muss sie sich in dieser Frage bewegen”, bekräftigte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.