Dr. Dirk Siegel verstärkt Versicherungsbereich bei KPMG

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat die Expertise ihres Versicherungsbereichs verstärkt und mit Dr. Dirk Siegel einen ausgewiesenen Versicherungsfachmann an Bord geholt.

Dr. Dirk Siegel verstärkt seit dem 1. Juni den Versicherungs-Bereich bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der 55-Jährige bringt vor allem seine Expertise in der Strategie-, Management- und Technologieberatung für Versicherungsunternehmen sowie seine langjährige globale Account- und Projekterfahrung bei der Allianz-Versicherung ein.

Dr. Dirk Siegel, KPMG

Siegel kommt von Deloitte, wo er seit 2015 Partner im Bereich Insurance war. Seit mehr als 25 Jahren ist er als Berater in der Finanzbranche tätig, die letzten zwei Jahrzehnte als Partner bei namhaften Consultingunternehmen. Sein Schwerpunkt liegt in der Transformationsberatung an der Schnittstelle von Geschäftsprozessen und Technologie-Innovation.