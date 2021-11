Smart Insurtech sortiert Vorstand neu

Matthias Hansen wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender die Ressorts Strategy, Marketing und Sales verantworten. Gérard, der seit einem Jahr als Head of Product im Unternehmen ist, wird zum 1. Januar in den Vorstand wechseln und dort für die Bereiche Product, Technology und IT-Operations zuständig sein. Dem Vorstandsgremium neu angehören wird auch Niederauer mit den Ressorts Sales Operations, Customer Success Operations & Support, HR, Finance und Compliance.

Männicke, der seit mehr als fünf Jahren in der Unternehmensführung ist, wird zum 31. Dezember aus dem Vorstand ausscheiden und zum Mutterkonzern Hypoport wechseln – „wünschgemäß“, wie es in der Pressemitteilung von Smart Insurtech heißt. Jakobs werde ebenfalls „auf eigenen Wunsch“ das Gremium verlassen. Er bleibt Prokurist und Senior Executive bei Smart Insurtech.

„Das Team von Smart Insurtech und ich sind André und Bernd äußerst dankbar, dass sie mit so großem Engagement das Fundament des Unternehmens gelegt haben“, wird Stephan Gawarecki, Aufsichtsratsvorsitzender von Smart Insurtech und Vorstandsmitglied der Hypoport SE, in der Pressemitteilung zitiert. Smart Insurtech sei in der Transformation von einem IT-Dienstleister mit heterogenen Produktkomponenten hin zu einem Produktunternehmen, das sämtliche Technologie-Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anbiete. „In diese Phase, in der die Weichen für Wachstum gestellt werden, bringen Philipp und Julian wertvolles Wissen zu cloudbasierten Produktorganisationen und Prozessexzellenz ein“, so Gawarecki.