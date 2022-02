Netfonds: „Wachstumstreiber erfolgreich weiterentwickelt“

Wie JDC an die Spitze will

„Langfristig wollen wir JDC zur führenden Versicherungsplattform in Europa entwickeln“, hatte Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group, Ende März in einer Pressemitteilung angekündigt. Wie das gelingen soll, erläuterte er am Donnerstag im Rahmen eines virtuellen Pressegesprächs.