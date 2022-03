MRH Trowe: Markus Mehlis wird neuer Head of Property

Markus Mehlis ist neuer Head of Property beim Industrieversicherungsmakler MRH Trowe. Der 42-jährige Versicherungskaufmann tritt die Nachfolge von Peter Rein an, der die Niederlassungsleitung des Corporate-Bereichs von MRH Trowe am Standort Frankfurt übernimmt.