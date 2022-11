Bonnfinanz erweitert Geschäftsführung

Die Gesellschafterversammlung der Bonnfinanz hat Sebastian Wallusch (31), bisher Direktor Vertrieb, zum 1. November als Geschäftsführer bestellt. An der Seite der beiden Geschäftsführer Eugen Bucher und Stefan Mertes verantwortet er künftig die Ressorts Vertrieb und Recruiting.

Nach Abschluss seines Dualen Studiums bei der Sparkasse Heidelberg wechselte der gebürtige Badener 2015 als Finanzberater zur Bonnfinanz und hat in der Metropolregion Rhein-Neckar eine eigene Geschäftsstelle auf- und ausgebaut.

Parallel dazu hat er sein Studium in den Bereichen Marketing und Unternehmensführung an der Hochschule Ludwigshafen aufgenommen, das er 2017 mit dem Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen hat. Bereits seit Anfang 2022 unterstützt er als Direktor Vertrieb Eugen Bucher und Stefan Mertes bei allen vertrieblichen Fragen.