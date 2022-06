Fonds Finanz kündigt Programm der Hauptstadtmesse an

Am 13. September lädt die Fonds Finanz zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zur Hauptstadtmesse ins Estrel Hotel Berlin. Als Star-Redner konnte der Maklerpool wie schon auf der MMM-Messe in München den Politiker Dr. Gregor Gysi (Die Linke) und den Virologen Prof. Dr. Hendrik Streeck gewinnen.

Zu den Referenten zählen unter anderem der Buchautor und Experte für Kundengewinnung Roger Rankel, Verkaufstrainer und -berater Hans D. Schittly sowie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky. Darüber hinaus erwarten die Besucher über 80 Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden. Rund 130 Gesellschaften präsentieren Neuigkeiten zu Produkten und Leistungen.

„Nachdem wir die Hauptstadtmesse in den zwei vergangenen Jahren nicht wie gewohnt durchführen konnten, freuen wir uns nun umso mehr auf einen phänomenalen Messetag in Berlin. Hier erhalten Vermittler an nur einem Tag alles, was sie für ihren beruflichen Erfolg brauchen. Zusätzlich können sie sich im Rahmen der Fachvorträge IDD-konform weiterbilden – und das komplett kostenfrei“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.