„Zusammenspiel aus Mensch und Maschine“

Sie haben im Februar eine strategische Partnerschaft mit dem Industriemakler Artus bekanntgegeben. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Wetzel: Die Wifo GmbH und die Artus Gruppe kennen sich schon seit Jahrzehnten. Unsere beiden Häuser haben sich auf verschiedene Zielgruppen spezialisiert, die Artus auf Industriekunden und wir auf Gewerbe- und Privatkunden. Gemeinsam ist es uns möglich, Kunden jeder Größenordnung eine optimale Absicherung anzubieten und am Markt zu platzieren. Von diesem Synergieeffekt profitieren die Kunden beider Häuser direkt, indem sie Zugriff auf das fachliche Know-how beider Unternehmen bekommen. Zudem war unsere Zusammenarbeit immer von Respekt, Vertrauen und gleichem Anspruch an Qualität des Service und der Betreuung geprägt. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren lag es auf der Hand, die vorhandene Zusammenarbeit weiter auszubauen. Heraus kam der strategische Zusammenschluss.

Was wurde konkret vereinbart und welche Vorteile haben die beiden Unternehmen und deren Kunden dadurch?

Wetzel: Die Artus Gruppe übernimmt exklusiv die Betreuung der Industriekunden, wir die der Privat- und Gewerbekunden. Dadurch können die beiden Unternehmen ihr fachliches Know-how noch zielgerichteter einsetzen und die Kunden bekommen die beste Betreuung. Zudem erhält die Artus Gruppe Zugang zu unseren IT-Lösungen inklusive Kundenapp, Maklerverwaltungsprogramm (MVP) und einzigartiger digitaler bAV-Beratung.

Sie propagieren das Konzept „Das Beste aus zwei Welten“ – also Digitalisierung und persönlicher Service. Wie sieht das ideale Verhältnis in einer Post-Corona-Ära für Sie aus?

Wetzel: Die Digitalisierung des Versicherungsmarktes hat durch die Pandemie stark zugenommen. Viele Makler haben ihre Prozesse angepasst und festgestellt, dass sich Standardprozesse sehr einfach und effizient automatisieren lassen. Dies wird sich in der Zukunft weiter durchsetzen. Denn nur so lässt sich die effiziente Kundenbetreuung, insbesondere die der Privatkunden, sicherstellen. Bei komplexen Themen benötigt es aus unserer Sicht, zumindest die nächsten fünf Jahre, weiterhin persönliche Unterstützung. Jeder Mensch ist individuell, weshalb auch jeder eine maßgeschneiderte Betreuung braucht. Zählt man jetzt den Bedarf beider Welten zusammen, Digitalisierung und persönliche Unterstützung, erhält man als Lösung Wifo. Mit unseren Experten aus unseren eigenen Underwriting-Abteilungen in den Sparten Sach-Gewerbe, Leben und Kranken können wir auf einzigartige Weise unsere Verbundpartner unterstützen. Somit bieten wir eine einmalige Kombination aus Digitalisierung der Standardprozesse und Experten-Know-how bei komplexen Themen. Nach dem Motto: „Eine Privathaftpflicht kann jeder abschließen, aber für eine Berufshaftpflicht eines Bauingenieurs braucht es Fachkompetenz.“

Inwieweit können die Kunden davon profitieren?

Wetzel: Im Kontext von „Das Beste aus zwei Welten“ haben unsere Makler Zugriff auf ein Expertenteam mit höchstem fachlichem Know-how in allen Sparten und markführender IT mit mehrfach ausgezeichnetem Maklerverwaltungsprogramm, einer BÜ-& KundenApp, einzigartiger digitaler bAV-Beratung und KI-unterstützter Bestandsoptimierung. Die Vorteile für unsere Kunden, liegen damit auf der Hand. Durch uns können sie ihre Digitalisierung wirklich umsetzen und haben die Unterstützung und persönliche Ansprechpartner von Experten inklusive hochprofessionellem Underwriting für sämtliche Versicherungssparten. Unser Makler kann sich vollkommen auf die Betreuung seiner Kunden konzentrieren, den Rest übernehmen wir. Nicht zu vergessen, dass wir durch unsere besonders guten Beziehungen zu den Versicherungsgesellschaften exklusive Deckungskonzepte anbieten können. Diese gibt es nur bei uns, wodurch unsere Partner einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz haben. Kurz gesagt, unsere Deckungskonzepte besitzen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Somit profitieren auch die Kunden unserer angebundenen Makler davon.

Die digitale Affinität der jüngeren Generationen nimmt stetig zu. Sollte man vor diesem Hintergrund nicht ausschließlich auf Digitalisierung setzen?

Wetzel: Nein, aus unserer Sicht nicht. Trotz aller Digitalisierung sollte uns bewusst sein, dass das Thema Versicherung für den Großteil der Kunden immer noch den Faktor Mensch und somit das Vertrauen voraussetzt. Sobald das Vertrauensverhältnis zwischen Makler und Endkunde geschaffen ist, gilt es dieses durch digitale Prozesse möglichst effizient zu unterstützen. Standardisierte Versicherungsprodukte müssen automatisiert abgewickelt werden. Daran führt kein Weg vorbei. Jedoch gibt es insbesondere im Versicherungsbereich individuelle Themen, die eine Beratung durch einen Experten unumgänglich machen. Insofern sehe ich das Thema Digitalisierung eher als ein Thema der Prozessoptimierung, so dass wir bzw. unsere Makler deren Kunden noch individueller betreuen können. Im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel aus Mensch und Maschine. Wie schon erwähnt, ist dabei das persönliche Vertrauensverhältnis unseres Maklers zu seinen Kunden ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Wie würden Sie das Alleinstellungsmerkmal von Wifo definieren? Wieso sollten Makler sich bei Ihnen anbinden?

Wetzel: In Deutschland gibt es viele Maklerpools, die naturgemäß in Konkurrenz stehen. Der Makler hat also die Auswahl, einen für sich passenden Partner zu finden. Möchte der Makler als Mensch wahrgenommen werden und persönliche Unterstützung bei seiner Arbeit bekommen, hat er mit uns den richtigen Maklerpool gefunden. Unser Geschäftsmodell basiert, im Gegensatz zu anderen Pools, auf zwei Säulen. Die eine Säule ist unsere Digitalisierung. Mit unseren führenden IT-Produkten kann unser Makler auf einem ganz neuen Level arbeiten. Hierzu bauen wir neben der Technologie von Blau Direkt auch auf weitere innovative Softwarelösungen im Bereich der Privat- und Gewerbekundenberatung. Unsere zweite Säule ist die persönliche Betreuung unserer Verbundpartner zusammen mit unserem extrem hohen Anspruch an unsere fachliche Expertise. Der Faktor Mensch befindet sich bei uns trotz aller Digitalisierungsthemen auf höchster Prioritätsstufe. Unsere Partner sollen sich bei uns wohl fühlen, weil sie wissen: Mit uns haben sie einen Maklerpool, auf den sie sich verlassen können. Und dieses Feedback bekommen wir ständig. Erst kürzlich haben wir wieder mehrere Awards gewonnen, welche uns unter anderem für unsere Unterstützung bei der Arbeit der Makler auszeichnen. Unser persönlicher Service wird sehr geschätzt, dies belegen auch unsere nachhaltigen Partnerschaften mit Maklerunternehmen, die seit über 30 Jahren bestehen. Wir leben den familiären und freundschaftlichen Ansatz auf Augenhöhe jeden Tag aufs Neue.

Ab August müssen Makler ihre Kunden auch zu ihren Präferenzen in Sachen Nachhaltigkeit befragen. Wie bereiten Sie Ihre angebundenen Makler darauf vor?

Wetzel: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das die Wifo schon seit vielen Jahren beschäftigt und nun dank der ESG-Vorgaben noch mehr Fahrt aufnimmt. Hierzu befinden sich unsere Mitarbeiter bereits seit Monaten in Projekten und der Selektion geeigneter Softwarelösungen, insbesondere im Bereich der Altersvorsorge. Unsere Verbundpartner dürfen bereits gespannt sein.

Auf welche Neuerungen dürfen sich ihre Verbundpartner freuen?

Wetzel: Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber demnächst wird sich einiges bei uns ändern. Einen kleinen Ausblick kann ich aber jetzt schon geben. Für unsere etablierten Systeme wird es nochmals viele neue Features geben. Wir gestalten unseren Markenauftritt und damit einhergehend unsere Webseite komplett neu. In diesem Zuge bauen wir ein komplett neues Service- bzw. Supportportal auf. Dort können die Makler sich selbst noch besser organisieren und mit uns noch leichter in Kontakt treten. Auch unsere Künstliche Intelligenz hat einen großen Sprung nach vorne gemacht und unterstützt unsere Partner hinsichtlich digitaler Vertriebs- und Marketingautomation noch zielgerichteter. Zudem stehen noch mehr eigene haftungssichere und marktführende Deckungskonzepte in den Startlöchern. Hinsichtlich weiterer großer Kooperationen möchten wir noch nicht ins Detail gehen, aber auch da wird es bald Ankündigungen geben. Wir freuen uns alle sehr auf die Neuerungen und unsere Verbundpartner dürfen auch gespannt sein.

Das komplette EXKLUSIV, von dem dieses Interview Teil ist, finden Sie hier.