Neuer Prokurist bei RWS

„Als selbständiger Finanzkaufmann hat er viele Kunden beraten und bereits ein freiberufliches Team aufgebaut. Er ist gelernter Bankkaufmann und seit 15 Jahren in der Finanzbranche tätig. Herr Berkemeier verfügt über einen Masterabschluss im Bank- und Finanzwesen und hat sich während seiner Zeit in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe die Qualifikation erworben, ein Kreditinstitut zu leiten“, so RWS-Vorstandschef Jörg Christian Hickmann.