BaFin-Video zur Baufinanzierung: So kalkulieren Sie richtig

„Steigende Zinsen für Immobilienfinanzierungen (Bauzinsen) und die aktuell sehr hohen Baukosten und Immobilienpreise erschweren für viele Verbraucherinnen und Verbraucher den Zugang zu Wohneigentum“, schreibt die BaFin anlässlich der Veröffentlichung des Videos.

Das gelte besonders dann, wenn wenig Eigenkapital zur Verfügung steht. Die Inflation und die gestiegenen Energiepreise erhöhten zudem die monatlichen Kosten der Haushalte. „Besonders in turbulenten Zeiten ist eine richtige Kalkulation unerlässlich“, so die Behörde. Sie habe daher für Verbraucherinnen und Verbraucher ein Video zum Thema „Immobilienfinanzierung – Richtig kalkulieren“ auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

In dem Erklärvideo erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher der BaFin zufolge Tipps, was sie bei einer Immobilienfinanzierung beachten sollten. Der bunte, animierte und durchaus kurzweilige Clip ist knapp drei Minuten lang und richtet sich offenbar in erster Linie an Personen mit sehr geringen Vorkenntnissen. So erklärt er zum Beispiel, wie sich die Gesamtkosten einer Immobilieninvestition zusammensetzen und dass mehr Eigenkapital geringere Zinsen nach sich zieht. Ungewöhnlich für eine Behörden-Veröffentlichung: Der geneigte Zuschauer wird geduzt.

Erster Teil einer Video-Serie

Die BaFin weist in ihrer Mitteilung zu dem Video aber auch darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihrer Internetseite zudem weitere ausführliche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und zu den Folgen der Bauzinsentwicklung für Anschlussfinanzierungen finden.

Das Video hat die BaFin im Rahmen der World Investor Week (WIW) 2022 produziert. Es sei der erste Teil einer Videoserie zum Thema Immobilienfinanzierung. Die World Investor Week ist demnach eine weltweite Kampagne für Verbraucherschutz am Finanzmarkt. Initiatorin ist die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO. Die Kampagne soll dazu beitragen, weltweit auf die Bedeutung von Verbraucherschutz, -aufklärung und -bildung aufmerksam zu machen. Die BaFin beteilige sich bereits zum sechsten Mal an der WIW.