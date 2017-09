Wohnimmobilienpreise setzen Aufwärtstrend fort

Die Preise für Wohnimmobilien sind trotz kurzfristiger Schwankungen weiterhin im Aufwärtstrend. Das geht aus einer Auswertung von Europace hervor. Das Unternehmen hat die Preisentwicklung von Bestands- und Neubauhäusern sowie Eigentumswohnungen untersucht.

Trotz kurzfristiger Schwankungen steigen die Preise für Wohnimmobilien in der langen Frist. Dieses Ergebnis zeigt der Europace Hauspreisindex (EPX) auch für August 2017. Im Vergleich zum Vormonat habe der Index um 0,16 Prozent zugelegt, im Vergleich zum Vorjahr um 5,69 Prozent.

Eigentumswohnungen günstiger, Bestandshäuser wieder teurer

Die Preise für Eigentumswohnungen seien den zweiten Monat in Folge gesunken, um 0,31 Prozent, dennoch seien sie 5,98 Prozent teurer als im Jahr zuvor. Die Preise für Bestandsimmobilien würden nach leichten Verlusten den dritten Monat in Folge wieder steigen (plus 0,87 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat würden sie ein Plus von 4,15 Prozent verzeichnen.

Die Preise für Neubauhäuser seien in den vergangenen Monaten konstant gestiegen, im August sind sie laut EPX jedoch konstant geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr koste eine Neubauimmobilie im Schnitt 6,75 Prozent mehr. (kl)

Foto: Shutterstock