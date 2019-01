Ehemaliges Kloster wird Pflegeobjekt

Anleger können über Zinsland die Umnutzung der ehemaligen Klosteranlage von Rietberg sowie den Neubau eines altersgerechten Wohnquartiers unterstützen. Projektentwickler des “Seniorenzentrums Rietberg” ist die WirtschaftsHaus-Gruppe aus Garbsen.

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 13,6 Millionen Euro. Davon sollen mittels Crowdinvesting 1,3 Millionen Euro über Zinsland eingeworben werden. Interessierte Anleger können das Projekt schon ab einer Summe von 500 Euro unterstützen. Die jährliche Rendite beträgt 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Neubau für stationäre Pflege

Auf dem ehemaligen Parkplatz des Klosters entsteht ein L-förmiger Neubau für die stationäre Pflege und betreutes Wohnen. In einem späteren Bauabschnitt sind weitere acht Doppelhaushälften für sogenanntes “Servicewohnen”, eine Wohnform des betreuten Wohnens, geplant. Die APE Rietberg GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der WirtschaftsHaus-Gruppe, folgt damit dem Bedarf nach Pflegeplätzen in Rietberg (28.000 Einwohner, nahe Gütersloh im Nordosten Nordrhein-Westfalens). Es entstehen rund 80 Plätze für stationäre Pflege, 66 Plätze für betreutes Wohnen und 40 Service-Wohnungen. Außerdem werden sechs Wohnungen für Mitarbeiter realisiert. In dem ehemaligen Klostergebäude bleiben die Kapelle, ein Café, ein Kunst-Center sowie eine Boutique erhalten.

Mehr als 60 Projekte finanziert

Mehr als 60 Projekte hat Zinsland bereits erfolgreich finanzieren können. Anfang Dezember hat die Plattform für digitale Immobilieninvestments die Marke von 50 Millionen Euro eingeworbenen Kapitals überschritten. An die Anleger konnten bereits mehr als 15,2 Millionen Euro aus 21 Projekten zurückgezahlt werden. Auch die WirtschafsHaus-Gruppe konnte über Zinsland bereits ein Darlehen erfolgreich an Investoren zurückführen. (fm)

Foto: Wirtschaftshaus AG