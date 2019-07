Fokus Norddeutschland kauft erste Immobilie in Hamburg

Bei der Auswahl geeigneter Objekte in dieser Zielregion geht das Fondsmanagement mit qualitativer und quantitativer Analyse vor. Für die Region Norddeutschland werden hierfür in dem eigens von der KanAm Grund Group entwickelten Germany-Score insgesamt 760 Wirtschafts-, Standort- und Immobiliendaten für 19 Städte (u.a. Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Münster) in 9 Bundesländern bewertet.

Diese Ergebnisse aus Bevölkerungsstruktur, Wirtschaftskraft, Standorteigenschaften sowie nutzungsspezifischen Kennzahlen werden durch Ratinganalysten interpretiert.